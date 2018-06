Nové logo ligy? Nejdřív to byl šok, pak krása, říká ředitel Fortuny

Jak se vám líbí nové logo?

„Na začátku to byl šok, ale v jednoduchosti je krása. Už když jsem to viděl poprvé, říkal jsem, že je klíčové, aby znak umělo namalovat dítě na základní škole. A to je splněno. Hlavní je příběh za symbolem dvojtečky.“

Jak se měsíc před startem těšíte na nový ročník ligy?

„Hodně, myslím si, že liga bude hodně zajímavá. Přispěje k tomu super podzim, protože máme zajištěné, že některé ligové kluby budou hrát v evropských pohárech, a o to více se těšíme na skvělé jaro s nadstavbovou částí.“

Co vaši společnost vedlo k tak dlouhému spojení s nejvyšší soutěží a druhou ligou?

„Je to jen logické pokračování, fotbal na různých úrovních sponzorujeme 15 let. Pro nás je klíčové rozvíjení fotbalového produktu a máme důvěru v to, že se nám to povede.“

Je suma, kterou budete posílat, hodně nadstandardní oproti předchozím partnerům?

„Je vyšší, než byla v minulosti, budeme dávat více peněz do českého fotbalu. Konkrétní částku ale nemohu prozradit.“

Věříte, že spolupráce s ligou vám pomůže posunout se na pozici sázkové jedničky v Česku?

„Fotbal je sport číslo jedna, nejsázenější, každá druhá sázka je na něj. Spojení s fotbalem tedy míříme, samozřejmě, i byznysově.“

Čím se chcete lišit od předchozích partnerů? Právě prací s fanoušky?

„Ano, pro nás je fanoušek klíčový. Věříme tomu, že Fortuna znamená fotbal a zábavu a vše, co chceme dělat ve spolupráci s LFA je především pro fanoušky.“

Pro vás jako titulárního sponzora bude jistě důležitá transparentnost soutěže. Jak se stavíte k projektu videorozhodčího, který by ji měl pomoci zajistit?

„Videorozhodčí je zatím vnímám pozitivně, což není ve všech zemích, například v Itálii to moc pozitivně neberou. Naše zkušenosti jsou dobré, podporujeme jeho další a větší zapojení.“

Myslíte, že se zvýší atraktivita ligy díky novému formátu?

„Když se podíváte na rozpis LFA a na to, co nás čeká v květnu, myslím si, že to bude super fičák. (směje se)“

