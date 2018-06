Boleslav zkouší Pilaře. Sebevrah, kdo ho zdravého odmítá, říká šéf klubu

Prezident Mladé Boleslavi Josef Dufek ihned po skončení jarní části ligy avizoval, že středočeský klub bude chtít posílit na křídelních pozicích . Z Jablonce proto přichází Jaroslav Diviš a tým z města automobilů má políčeno i na další posilu na tuto pozici. Boleslav naťukává Václava Pilaře, pro nějž už nebylo místo v mistrovském kádru Plzně.

Interes o devětadvacetiletého záložníka potvrdil šéf klubu Dufek. „Máme o něj zájem, jsme v kontaktu s Plzní,“ řekl Dufek pro Sport. „Ten, kdo by odmítl zdravého Václava Pilaře, by byl sebevrah,“ nezapochyboval boleslavský prezident o kvalitách šikovného křídelníka. „Záleží však na jeho zdravotním stavu a hlavně na tom, zda sám hráč bude do Boleslavi chtít jít,“ určil Dufek zásadní podmínky pro jeho možný příchod.

Pilař se momentálně připravuje individuálně. „Boleslav je pro Vaška v rámci české ligy prakticky ideální klub, kde může ukázat svou chuť hrát a také to, že je zdravotně připraven,“ přijal hráčův manažer Pavel Zíka ze společnosti Global Sports vřele zájem ze strany středočeského klubu.

Je však otázkou, jestli a případně jak lukrativní možnost se otevře Pilařovi v zahraničí. „Vašek by ještě chtěl zkusit zahraniční angažmá. Může tam jít buď přímo, nebo poté, co by strávil nějaký čas třeba v Boleslavi,“ popsal Zíka. Podle informací Sportu by aktuálně mohl být ve hře zájem kyperské Famagusty.

Odchovanec Hradce Králové má za sebou další těžkou sezonu, kterou ovlivnila zranění, s nimiž bojuje už několik let. Pilař naskočil na podzim v dresu Plzně celkem do deseti soutěžních zápasů, odehrál 393 minut a vstřelil dvě branky. Na jaře hostoval v Liberci, kde zasáhl do šesti ligových utkání a během 372 minut se netrefil.

Na startu přípravy Plzeň oznámila, že už s ním nepočítá. Loučení však nebylo snadné. „Těžké to bylo. Venca během mého prvního působení v Plzni odehrál spoustu zajímavých utkání. Po přestupu do Wolfsburgu mu jeho zdravotní stav nedovoloval hrát celou sezonu, byl často zraněný. Na základě toho jsme zvolili jiné řešení. Strašně mě to mrzí, Venca je výborný fotbalista, ale má zdravotní problémy a rozhodli jsme se pro novou variantu,“ konstatoval trenér Viktorie Pavel Vrba.

V Boleslavi by mohl Pilař zvýšit konkurenci na křídlech, což si klub přeje. Středočeši mají na této pozici k dispozici Tiémoka Konatého, Tomáše Přikryla, Petra Mareše, Tomáše Ladru a Tomáše Fabiána. Z hostování v druholigových Pardubicích se vrátil talentovaný Daniel Novák a čerstvou akvizicí je Jaroslav Diviš z Jablonce, jenž v uplynulé sezoně plnil v severočeském celku především roli náhradníka.

Teď by tyto křídelníky mohl doplnit Pilař, který v reprezentaci odehrál dvaadvacet zápasů, v nichž vstřelil pět branek. Za národní tým nastoupil naposledy v červnu 2015 na Islandu.

