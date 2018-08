PĚT důvodů, proč Jablonec nabírá dech: čaroděj v brance i lišák Rada

Slavia - Jablonec: Hosté dávají gól do šatny, Ngadeu neuhlídal Doležala - 0:1

Slavia - Jablonec: Hosté dávají gól do šatny, Ngadeu neuhlídal Doležala - 0:1

První kolo: nic. Druhé kolo: jeden gól. A třetí kolo? Ach ano, zase jen jeden gól. Jablonec na začátku sezony srážela bídná produktivita, i kvůli ní museli na severu oplakat třeba porážku ve šlágru se Spartou. V posledních dvou zápasech se zelenobílý tým konečně rozjel: nasázel čtyři góly slaboučké Karviné a dva Slavii, která měla před víkendem jednu ze tří nejpevnějších obran ligy. Pozor, probuzený Jablonec mohl v Edenu slavit víc než jen dvě trefy, šance na to byly.

V noci ze soboty na neděli se o něm muselo slávistům zdát. Vousatý brankář Vlastimil Hrubý byl neprůstřelný, zářil hlavně ve druhém poločase. Zvládl zákeřnou střelu Jana Sýkory do protipohybu, Milanu Škodovi vyrazil penaltu a minutu nato vychytal Alexandrua Balutu. „Nerad chválím jednotlivce, ale Vlasta nás hodně podržel,“ poklonil se kouč Petr Rada. Pro Hrubého znamenal večer na Slavii i osobní satisfakcí, protože předtím dvakrát za sebou přišel o nulu v 90. minutě.

Ostré kraje

Na startu sezony se dostávali do tempa a v sobotním hitu na Slavii jejich výkon gradoval. Řeč je o krajních becích Matěji Hanouskovi a Tomáši Holešovi, kteří rychle přepínali z obrany do útoku a zpátky. Hanousek měl energie za dva: na začátku zápasu dosprintoval Miroslava Stocha a sebral mu balon, ve druhé půli zmařil brejk čerstvému Stanislavu Teclovi. Holeš byl u obou gólů: před prvním ukořistil míč a druhý vstřelil sám, když se hlavou opřel do centru Vladimira Jovoviče.