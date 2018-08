Kúdela o dlouhé absenci: Kluci hráli dobře, nemůžu říct půl slova

Video k článku 720p 360p REKLAMA Teplice - Slavia: Sešívaná nádhera. Sýkora po skvělé souhře zvýšil už na 3:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

V základní sestavě jste se objevil po hodně dlouhé době. Kdy jste se od trenéra dozvěděl, že nastoupíte?

„Mluvili jsme spolu v týdnu, ve čtvrtek a v pátek jsme něco nacvičovali a byl tam nějaký náznak, že bych tam mohl být. Z toho jsem vytušil, že bych mohl hrát.“

Na rozdíl od zápasu s Jabloncem, dnes vám to vyšlo v ofenzivě i v obraně.

„Jsem rád, že jsme udrželi nulu. Ke konci jsme se ale moc nevraceli, to si řekneme, takhle bychom hrát neměli. Další týmy by nás mohly vytrestat. Je důležité, že jsme zápas vyhráli a zvládli ho s nulou. I herně to vypadalo dobře, dalo se na to koukat.“

Gól jste v lize vstřelil po více jak dvou letech. To je hodně dlouhé čekání...

„Jo, už jsem slyšel, že je to dlouho. (usmívá se) Jsem rád hlavně kvůli malému, kterému jsou dva měsíce. O to má člověk z gólu větší radost. Je to příjemný pocit, nejsem tu ale v první řadě od toho, abych dával góly, spíše abych jim zabraňoval. Jsem rád za čisté konto, i za Koliho (Ondřej Kolář), že udržel nulu. Dostali jsme teď nějaké smolné góly a on za ně ani nemohl.“

Jak vlastně zvládáte fakt, že nehrajete? V této sezoně jste doteď neodehrál ani minutu...

„Jsem v týmu, připravuju se na zápasy jako každý jiný. Nehraju, takhle to ale ve fotbale i v jiných kolektivních sportech bývá. Trenér se rozhodne pro to nejlepší, co může. Zvolil sestavu, jakou zvolil a kluci hráli dobře. Nebyl důvod měnit. Z tohohle pohledu já nemůžu říct ani půl slova. Jsem rád, že jsem teď naskočil, že jsem šanci dostal. Hlavně ale, že jsme to vzadu zvládli a vyhráli jsme.“

Slavia má na postu stopera obrovskou konkurenci, že?

„Je pravda, že je nás tady dost. Trenér to často řeší podle soupeře a vysvětluje, proč je nasazená ta konkrétní dvojice. Konkurence je velká, proto když se někdo zraní, jiný by měl zaskočit. To se dnes podařilo a jsem za to rád.“

