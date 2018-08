Velká zpověď Jana Matouška: o výchově, snech či ceně 40 milionů

Ještě před prázdninami tohle jméno veřejnosti nic neříkalo. Jedenáct gólů, kterými se uvedl mezi dospělými ve druhé lize, zaznamenali pouze skalní fanoušci Příbrami a fotbaloví fajnšmekři.

Teď je všechno jinak.

Do první ligy vstoupil čtyřmi přesnými trefami, v Edenu do jeho nákupu investovali desítky milionů a rázem si i ti, kteří fotbal sledují pouze okrajově, do googlu zadávali zvědavě jedenáct písmen – Jan Matoušek.

Kolem něj se strhl humbuk.

„Nečtu noviny, nesleduju, co se o mně píše na internetu. Nezatěžuju si tím hlavu,“ říká na příbramské tribuně nejrychlejší fotbalista FORTUNA:LIGY.

Za kolik vteřin jste měl šedesátku na základní škole?

„Na základce jsem ji ani tak rychlou neměl. Myslím, že jsem ji běhal kolem 7,7. Tak ji běhali všichni kluci kolem. Zlomilo se to, tedy jestli jde o moji rychlost?“

Ano.

„Zlomilo se to vlastně až teď, v posledních dvou letech, co jsem v áčku. Asi to bude tím, že jsem víc zesílil.“

Začal jste víc posilovat nebo speciálně trénovat rychlost?

„Bude to kombinace obojího. Začali jsme dělat víc na rychlosti a víc pracujeme v posilovně na výbušné síle. Tohle to asi ovlivnilo.“

Na základce jste nevyhrával sprinty?

„To jsem vyhrával. Ale nepřekonával jsem školní rekordy. Byli tam přede mnou v minulosti rychlejší kluci.“

Na atletické závody jste chodil?

„Jo. Ale měl jsem rád jen šedesátku a skoky do písku. Dlouhé tratě jsem nesnášel.“

Kolik jste skočil do dálky?

„Tak to si fakt nepamatuju. Je to už dlouho.“

Nelákali vás, abyste se věnoval sprintům?

„Ne, vůbec. Bylo zřejmé, že budu dělat fotbal. Takže mě nikdo nepřemlouval.“

Máte rychlost v rodině?

„Táta říkal, že byl dřív rychlý. No, to já tak úplně nevím. (usmívá se) Ale asi to tak bude, že jsem zdědil nějaké geny.“