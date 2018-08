SÁZKAŘSKÉ TIPY: Duel Slavie s Plzní? Nečekejte žádnou přestřelku

Už v sobotu na sebe narazí v duelu podzimu fotbalisté Slavie a Plzně. Co čekat od zápasu z pohledu sázkaře a na co si tipnout? Proč by mohli mít navrch sešívaní a proč nejspíš padne málo gólů? A na co si vsadit ve zbytku atraktivního sedmého kola ligy?