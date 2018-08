Hanousek: Frýdkova ruka? Videosudí řekl, že nebyla, tak to snad tak bylo

Co tomu z vaší strany chybělo?

„Chyběl gól. Když ho nedáte, nemůžete vyhrát.“

Výkon ale jinak špatný nebyl. Spartu jste celkem potrápili...

„V naší situaci bychom už upřednostnili nějaký bodový zisk, před dobrou hrou. Bohužel zase máme nulu. Do prvního gólu to byl relativně vyrovnaný zápas. Bohužel před přestávkou jsme Spartě nabídli vyloženou šanci a ta se dostala na koně.“

Sedm zápasů, nula bodů. Co se děje nyní v šatně Dukly?

„Je to špatné. Situace je kritická, ale ne beznadějná. S nadstavbou zbývá nějakých dvacet osm zápasů, takže musíme dál pracovat a doufat, že se to otočí. Ručník do ringu házet určitě nebudeme.“

Je po první čtvrtině ligy vaším jediným úkolem záchrana?

„Myslím si, že už od čtvrtého kola je jasné, že v této sezoně bude naším maximem záchrana. My pro ni musíme udělat všechno. Semknout se jako Dukla, jako celá organizace a ligu zachránit. Je nás tu pár, co víme, jak je těžké postoupit z druhé ligy zpět do první a uděláme vše pro to, abychom to nemuseli podstupovat.“

Co je v Dukle letos jinak, než v předchozích letech?

„Takto rychle po zápase je to těžké hodnotit. Měnili se trenéři, ale i minulou sezonu jsme měli problémy se záchranou. Byly tam zápasy o všechno, které jsme naštěstí zvládli a ligu udrželi. Tato sezona ale pokračuje prakticky v těch kolejích, v jakých probíhala ta minulá. Bohužel se z toho nemůžeme nějak vymanit.“

Jste v historii prvním týmem, který má v české lize nula bodů po sedmi kolech...

„Není to hezký rekord. Pro mě je ale podstatné, abychom ligu udrželi. Tyto rekordy jsou druhořadé.“

Může pro vás být výhodou nový systém, kdy na konci ročníku budete hrát pět zápasů proti slabším soupeřům?

„Určitě to dává šanci týmům, které hrají o záchranu a jsou ve špatné situaci, aby s tím něco udělaly. Plus je tam baráž. Jak ale říkám, situace je kritická, ale určitě ne beznadějná.“

Jak jste viděl situaci, kdy rozhodčí zkoumal ruku Frýdka?

„V té rychlosti to nevidíte. Tím, že je video, tak je jasné, že ruka nebyla. Sice kluci v šatně říkají, že byla, ale pokud máme videorozhodčího, tak si myslím, že by bylo hodně špatné, kdyby to byla ruka a nebyla písknutá penalta. Videorozhodčí řekl, že to penalta nebyla, tak doufáme, že to tak je.“