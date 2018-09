Vácha: Takové přivítání na Letné jsem nečekal. Za základ bych byl rád

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Dukla: Kanga našel Stanciua, ten v úhlu pálil nad bránu VŠECHNA VIDEA ZDE

Poprvé jste nastoupil po zranění doma na Letné. Jak jste se cítil?

„Mám to tu rád. Jsem tu doma a jsem nesmírně šťastný, že jsem mohl nastoupit. Zároveň chci poděkovat divákům za skvělé přivítání.

Čekal jste, že vás fanoušci přivítají takovým potleskem?

„Nečekal. Byl jsem šťastný a jsem rád, že jsem se dostal na hřiště a že jsme konečně po dvou zápasech vyhráli. Reakce fanoušků byla asi odměnou za to, že jsem v klubu už delší dobu.“

Berete to tak, že jste k třem bodům pomohl? Byla výhra povinnost?

„Na Bohemians i s Příbramí jsme měli vyhrát. V tu chvíli bychom byli s plným bodovým ziskem první a je to jen naše škoda, že tomu tak není. Jdeme ale dobrou cestou. Od propadáku se Suboticou jsme všechny zápasy vyhráli, až právě na Příbram a Bohemians. Ty ztráty byly chyba. Řekli jsme si, že s Duklou vyhrajeme, a to se povedlo. Dlouho jsme vedli 1:0, nakonec přidali druhý gól a myslím si, že jsme zvítězili zaslouženě. Máme tři body a posouváme dál. Uvidíme, jak to bude vypadat po reprezentační přestávce.“

Sám říkáte, že jste dlouho vedli o jeden gól. Měl jste strach, aby to nedopadlo jako s Příbramí či Bohemians a soupeř znovu v závěru nevyrovnal?

„Strach jsme neměli. Dělali jsme vše proto, abychom vstřelili druhý gól a neinkasovali jsme.“

Může vám zvládnutý konec zápasu s Duklou pomoci i do dalších zápasů?

„Myslím si, že určitě ano. Dvakrát jsme sice ztratili, ale aniž bych to chtěl nějak přeceňovat, tak jsme zároveň v lize ještě neprohráli, což je také důležité. Odehráli jsme těžké zápasy a výhra nad Duklou nám určitě pomůže.

V zápase se vykartoval Kanga. Místo ve středu zálohy je tak nyní volné…

„To ano. A byl bych samozřejmě rád, kdybych se dostal do základu. Ale uvidíme, jak se trenér rozhodne. Teď to není aktuální. Máme po vítězství nad Duklou a je repre pauza. Odjede nám spousta kluků. Budeme trénovat. Máme i dost zraněných, takže se potřebujeme dát pořádně do kupy.“

Co vlastně říct ke Kangovi, že se takhle nechá vykartovat sundáním dresu? I trenér ho celkem vyplísnil.

„Na to se ho musíte zeptat, já to neslyšel... Ale hrát se třemi žlutými kartami a čtvrtou dostat za sundání trika... Na druhou stranu má radost, že dal gól. To je příjemný. (směje se)

V sobotu se hraje zápas Slavie s Plzní. Budete někomu fandit?

„Nebudu!“

Přeci jen, když by Slavia prohrála, dostanete se v tabulce před ní…

„Je mi to jedno. Liga bude ještě dlouhá.“

