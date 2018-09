Vrba po debaklu Plzně: Velké varování! Divákům v Edenu vyčetl vulgarity

Co rozhodlo o vysoké porážce?

„Že jsme dostali brzy gól, to je špatně. Pak ovlivnil průběh utkání pokutový kop a červená karta.“

Musel jste v šatně o poločase promlouvat k hráčům tak, abyste zastavil jejich frustraci?

„Slavia je mužstvo, které když má jednoho hráče víc v poli, dokáže toho využít. Předvádí technický, kombinační fotbal. Hráčům jsem vysvětloval, aby byli disciplinovaní a využili jsme brejkové situace. Slavia nás ale do ničeho nepustila, proto je výsledek takový.“

Prohrál vám zápas nefunkční střed zálohy?

„Slavia byla celkově důraznější, silovější, přímočařejší, to rozhodlo.“

Jak byste okomentoval dvě penaltové situace?

„Nevím, jestli to byla lehká ruka a jaký tam byl kontakt. Ale penalty by se měly po takových situacích kopat vždycky, protože ruka to byla. K té druhé situaci se nechci vyjadřovat.“

Dostali jste porážkou v Edenu velkou facku?

„Jednou ji dostala Slavia od Jablonce, teď my od Slavie, to se stává. Těžko jsme mohli očekávat, že bychom projeli podzim bez porážky a prakticky bez ztráty bodu jako minulý rok. Mužstva mají kvalitu, Slavia to dneska ukázala, byla lepší.“

Je vysoká porážka varováním před Ligou mistrů?

„Určitě ano. Tohle bylo takové pohárové utkání, přesně takový důraz i atmosféra nás čeká. Možná to bylo víc než za hranicí, co se týká diváků, bylo to takové zvláštní. Doufám, že v Lize mistrů nás nečeká to s tou zku****** Plzní. Ale věděli jsme, že to tady takové bude, je to tady každý zápas.“

Není už v hlavách hráčů, že se jim v Edenu nedaří a předvádí tady spíš podprůměrné výkony?

„To se musíte zeptat hráčů. Jak jsem říkal. Zápas byl ovlivněný první brankou ve třetí minutě. Měli jsme pak v prvním poločase nějaké situace, kdy jsme mohli vyrovnat, bohužel jsme nebyli tak důrazní a nedali gól. Po vyloučení a druhé penaltě si to Slavia už nenechala sebrat. Je to zkušené mužstvo, bylo by spíš překvapení, kdyby to dopadlo jinak.“

Chyběl vám dnes zejména Daniel Kolář, když jste evidentně měli problémy uprostřed zálohy?

„Po Mladé Boleslavi jsme se mohli bavit o tom, že žádný problém nemáme. Každý zápas je jiný, já jsem se rozhodl udělat sestavu na Slavii takhle. U Dana hrála roli to, že nehrál asi sedm týdnů. Minulý týden jsme vyhráli 6:1, nebyl velký důvod do toho zasahovat. Po dnešním zápase ale může nominace na příští utkání s Opavou vypadat jinak.“

Jak jsou na tom Jan Kopic a další marodi?

„Kopic se zranil při posledním zápase s Mladou Boleslaví, kdy musel před koncem střídat. Jeho zdravotní stav mu dneska neumožnil nastoupit, nepodařilo se nám ho dát do kupy, proto k utkání nebyl nominovaný. Máme teď 14 dní, doufám, že marodi se uzdraví. Dan Kolář už s námi trénoval a půjde hrát za juniorku, to samé Hájek. Kopic se snad dá také do pořádku.“

Slavia - Plzeň: Hušbauer neproměnil! Hubník ale byl vyloučen, zařídil další penaltu