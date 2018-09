Jediná střela Plzně? Běhat v deseti bez balonu je o ničem, hlesl Řezník

Ve druhém poločase neměl obhájce titulu bez vyloučeného Romana Hubníka nárok. Taktický plán čekat na chybu soupeře nevyšel, Slavia naopak v závěru ještě dvakrát skórovala. „Tak si zkuste v deseti běhat bez balonu a mít nějaké šance,“ pokrčil rameny jeden z mála hráčů hostí, který snesl aspoň nějaké měřítko.

Jak byste zápas zhodnotil?

„Dostali jsme brzo gól a to nás rozhodilo. Pak jedna penalta, druhá penalta, červená, potom už to bylo v deseti těžký. Prohráli jsme první zápas, před námi je jich ještě iks, takže si k tomu něco řekneme, rozebereme to a pojedeme dál. Já bych se tím nějak nezaobíral.“

Dají se čtyři minuty v závěru první půle označit za úsek, který rozhodl celý zápas?

„Nevím, co k tomu mám říct, penaltu ať zhodnotí někdo jiný. Rozhodčí se tak bohužel rozhodl, navíc jsme dostali červenou kartu, myslím si, že to zápas ovlivnilo. Ale to už je prostě za námi.“

Slavia - Plzeň: Hušbauer neproměnil! Hubník ale byl vyloučen, zařídil další penaltu Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Slavia - Plzeň: Stoch proměnil penaltu a sešívaní vedou už 2:0! 720p 360p REKLAMA

Co vám trenér říkal o přestávce? Věřili jste, že se dá zápas ještě zachránit?

„Říkali jsme si, že to nebudeme chtít zbytečně otevírat, počkáme na brejk nebo něco takového. Že budeme hrát z bloku a čekat na chybu. Ale k ničemu takovému bohužel nedošlo a ještě jsme dostali dva góly.“

Vaši první střelu na bránu zařídil až v 87. minutě Tomáš Hořava. Vypadali jste hodně odevzdaně…

„Nevím, co vám na to mám říct. Tak si zkuste v deseti běhat bez balonu a mít nějaké šance. Takže asi tak.“

Už na jaře jste zde sehráli podobné utkání, v němž jste se prakticky k ničemu nedostali. Je pro vás Eden prokletý?

„Nevím, myslím, že jsme začátek neměli špatný. Měli jsme tam nějaké náznaky, ale bohužel jsme to neproměnili, naopak jsme jako první brzo inkasovali. Pak už se to s námi vezlo a dopadlo to, jak to dopadlo.“

Když video řešilo první penaltu, co jste si říkali?

„My k tomu máme nějaký názor, rozhodčí zase jiný. Nechci se tím už zaobírat, to zhodnotíte vy nebo někdo jiný.“

Je to vaše první ztráta v sezoně – a hned tak výrazná prohra. Je to facka?

„Prostě jsme prohráli. V deseti běhat bez balonu, to je prostě o ničem. Musíme se z toho ponaučit, ukázat si, kde jsme udělali chyby a jedeme dál. Je před námi dalších osmadvacet zápasů, my se musíme dívat dopředu. Bohužel jsme dostali čtyři góly, ale je repre pauza, takže potrénujeme, odpočineme si.“

Zápas byl hodně vypjatý, teď se spousta z vás z obou týmů sejde v národním týmu. Bude to v pohodě?

„Na hřišti je to vždycky vypjaté, ale reprezentace je něco jiného než v klubu, když se v ní sejdeme. Na hřišti si podáme ruce, někdo je emotivnější, někdo ne. Je to individuální.“