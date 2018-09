Zmrhala těšila zlepšená produktivita: Konečně jsem to prolomil!

Jak to chutná, vypráskat Plzeň 4:0?

„Máme všichni obrovskou radost. 4:0 je fakt hezký výsledek, určitě nám pomohla penalta a to, že šla Plzeň do deseti, to ten tým hrozně ovlivní. I první minuty, kdy se hrálo v plném počtu, jsme ale byli lépe připravení a přehráli jsme je.“

Na poločas jste šli s vědomím, že vedete o dva góly a budete hrát přesilovku. Připadalo vám, že je hotovo?

„V kabině jsme si všichni říkali, že ne. Mohli zahrozit z rohu nebo jiné standardky. Snažili jsme se držet balon, což se nám až na úvodních 5 nebo 10 minut druhé půle dařilo. Nejdřív to bylo pořád nahoru dolů, pak jsme se ale trochu uklidnili a přehráli jsme je.“

Zaznamenal jste gól a přihrávku. Cítil jste se na hřišti dobře?

„Ano, a jsem konečně rád, že jsem měl nějaké body. Od začátku sezony mi to tam nějak nepadalo, i když jsem na to šance měl. Jsem rád, že jsem to konečně prolomil.“

V pátek jste se dozvěděli soupeře pro skupinu Evropské ligy. Byl tohle výkon, který bude stačit i na soupeře v pohárové Evropě?

„To zjistíme. (usmívá se) Myslím ale, že když se takhle připravíme na každý tým, se kterým doma budeme hrát, budeme hráče dostupovat, k ničemu je nebudeme pouštět a celkově podáme takový výkon, myslím, že bychom nějaké výsledky uhrát mohli.“

