Ba Loua čekal na vízum, pak zářil při premiéře. Fanoušci ho nechtěli pustit ze hřiště

Jak jste svou premiéru prožíval?

„Byl jsem dobře připravený, protože jsem věděl, že do toho utkání nastoupím. Měl jsem na to nachystanou hlavu. A velkou radost mám, že jsem hned dal ten gól. A že jsme vyhráli 2:1, takže jsme pomohl týmu.“

Co říct k vaší trefě?

„Dobře jsem stál, balon mi šel hned na levou nohu. Nic jsme nevymýšlel, jen jsem střílel, abych dal gól.“

Levá je vaše silnější?

„Nemám problém střílet oběma nohama, ale kdybych si měl vybrat, tak spíše je to ta levá. Důležité pro mě bylo chytnout zápasový rytmus, snažil jsem se co nejvíce zapadnout do mužstva. A věřím, že zápas od zápasu to bude lepší. Už se těším na další.“

Nebyl jste nervózní, když jste čekal dlouho na pracovní vízum?

„Věděl jsem, že to vyjde. Tak jsem jen čekal a sám doma v Pobřeží Slonoviny trénoval. Čekal jsem, až mě vedení klubu zavolá, že je vše připravené a mohu přiletět. Byli jsme v kontaktu, volali mi a ptali se jak se mám, jestli trénuji. Byl jsem připravený.“

Jak dlouho jste nehrál ligový zápas?

„V přípravě jsem za Karvinou (dvakrát) nastoupil, ale mistrovský? To bylo někdy v minulé sezoně v Dánsku (Vejle BK). Asi tři měsíce zpátky.“ (Ba Loua v týdnu naskočil za Karvinou v Českém poháru)

Proč jste si vlastně vybral Karvinou?

„Měl jsem i jinou možnost, ale rozhodly podmínky, které v Karviné nabízeli. Byli navíc rychlejší než ostatní. Domluvil jsme se s manažerem, že potřebuji nějaký klub, kde budu hrát. Vedení a trenér mě chtěli, nechtěl jsem riskovat, abych šel někam, kde nedostanu vůbec příležitost.“

