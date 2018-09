Cipro o šlágru: Plzeň hrála na Slavii kulový, prohrála by i v jedenácti

Na přímý souboj o první místo dorazilo do Edenu 17 338 diváků, což znamená, že téměř pětina sedaček zůstala neobsazená. „Trošku mě zklamalo, že nebylo úplně vyprodáno,“ přiznává kouč, který v roce 1996 přivedl Slavii k mistrovskému titulu a do semifinále Poháru UEFA. „Takový zápas, sobota večer, konec prázdnin. I kotel pro hosty byl zaplněný z půlky, jako by to balili předem, ani nebyli moc slyšet, kromě toho Jude Slavie.“

Jak sobotní šlágr hodnotíte?

„Plzeň byla špatná, zápas se jim absolutně nevyvedl. Zdáli se mi od první minuty nekoncentrovaní, podráždění, ztratili střed hřiště, dostali brzo gól, což samozřejmě vždy trošku ovlivní utkání dvou vyrovnaných mančaftů. To bylo mimochodem od Plzně po taktické stránce zoufalé, Souček hlavičkoval z malého vápna úplně sám. A potom vlastně neohrozili bránu, přitom téměř celou první půli hráli v plném počtu. Stejně se nedostali do šance.“

A v Edenu nakonec prohráli popáté za sebou s celkovým skóre 0:13. Je pro ně stadion Slavie zakletý?

„Připadali mi, že s porážkou počítají, protože se jim tam dlouhodobě nedaří. Někdo mi říkal, že takhle blbě hrají furt, i když vyhrávají, to nevím, já jsem je viděl včera poprvé. V deseti se samozřejmě těžko hraje, ale oni i v jedenácti hráli kulový. Neměli vůbec střed hřiště, dělali chyby.“

A definitivním hřebíčkem do rakve Plzně byla druhá penalta a vyloučení Romana Hubníka, že?

„Bylo to zmatečný, bohužel faul loktem to byl, takže penalta taky. Že to je přísné a k penaltě pak je i druhá žlutá, respektive červená, taková jsou pravidla.