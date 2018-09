Píšeme bohemácké dějiny, radoval se Hašek. Júsufa porovnal s Tettehem

Video k článku 720p 360p REKLAMA Olomouc - Bohemians: Obrat Klokanů! Po trefě Haška hosté vedou 3:2! VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaký to byl zápas?

„Emoce se vyměnily jako noc a den. Jeli jsme se s vědomím, že Sigma má za sebou náročný program. Sázeli jsme na to, že jim dojdou sílu, že nebudou mít takovou šťávu. Mentálně jsem hráče připravoval, že můžou vyhrát. Říkal jsem jim – kdy, když ne teď? Takhle jsme se motivovali, ale na hřišti to byl nejdřív úplný opak.“

Úvod patřil domácím...

„Sigma byla v pohodě v pohybu, rychlá přesná, my jsme byli pomalí a všude výrazně pozdě. Byli jsme na ručník, tak jsem se rozhodl střídat. Víte, ve středu hřiště máme obrovské problémy. Chtěl jsem nasadit Bederku, ale ten se zranil. Martin Hašek zase není po zranění úplně připraven, tak jsem tam dal Pepu Jindřiška. Nakonec to odnesl on, ale neměl to jednoduché, dlouho nehrál a potřeboval by několik zápasů, aby to pro něj bylo férové a dostal se do pohody.“

Od té doby jste se však začali zvedat.

„Mělo to okamžitý účinek, začali jsme zlobit. O poločase jsem nejprve zvedl hlas, pak jsem hráče namotivoval. Důležitý byl kontaktní gól. My jsme se dostali na koně a Sigma úplně odpadla. Mohli jsme přidat i další góly, ale nemáme tak velkou kvalitu, jak velké máme srdce.“

SESTŘIH: Olomouc - Bohemians 2:3. Sigma u dna! Popravil jí neskutečný obrat Klokanů z druhého poločasu

Co pro vás takový obrat znamená?

„Jsme nesmírně šťastní, otočit takhle se nestává často. Zažil jsem to ve svém prvním zápase před deseti lety, od té doby ne. Prý se to Bohemce nikdy nepovedlo. Takže jsme psali bohemácké dějiny. Nicméně vzhledem k Vaškovi Jílkovi, se kterým jsme kamarádi už ze Sparty, bych si dokázal představit, že by se nám to povedlo v jiné situaci než nyní.“

Co říkáte na výkon Júsufa? Vypadá snad ještě lépe než v minulé sezoně Tetteh...

„Dobrej skauting Bohemky. (usmívá se) Júsuf hrál velký zápas, ukázal, proč jsme ho kupovali. Bez něj bychom to neotočili. Už je schopen hrát skoro devadesát minut, předtím byl na dvacet. Ale až ho v pauze dotrénujeme, bude ještě lepší. V některých ohledech má Jusúf větší kvalitu, ale Benjamin je zase o pět let mladší. To je velký bonus. Nicméně vzhledem k tomu, že bahrajnská liga má výrazně nižší tempo, tak je ta jeho adaptace obdivuhodná. Jen doufám, že u nás vydrží minimálně stejně tak dlouho jako Benjamin. To znamená aspoň rok.“

