Ardeleanu o šlágru: Super, že je video. Co mu řekli Vrba a Šádek?

V poločase se na hlavního sudího Petra Ardeleanua vrhli plzeňský trenér Pavel Vrba i klubový manažer Adolf Šádek. „Ale byli v pohodě,“ vypráví sudí.

Dvě penalty během 67 vteřin, to je docela rychlost. Přihodilo se vám už někdy něco podobného?

„Ne, to se mi asi nestalo. Už jsem v jednom zápase písknul tři penalty, ale tohle ne.“

Vypadalo to, že jste s nařízením té druhé vůbec neváhal. Nebo vám v hlavě blikla pochybnost? Přece jen to byla jenom chvilka od té předchozí.

„Ne, vůbec jsem neměl pochybnosti. Viděl jsem jasný faul. V takovou chvíli není čas přemýšlet, že to byla další penalta během jediné minuty.“

Zároveň s nařízením penalty jste udělil druhou žlutou Romanu Hubníkovi. Tam jste váhal?

„Ne. Jakmile jsem to písknul, věděl jsem, že mu ji musím dát za bezohlednou hru. Měl jsem v tom jasno. A ano, věděl jsem také, že už jednu má.“

Tu první dostal za stejný přestupek, tedy za vražení loktem do hlavy či krku protihráče. Poprvé se ale zdálo, že Sýkora do Hubníkovy ruky spíš vletěl. Nebyla tato žlutá přísná?

„Ještě v noci jsem sledoval ze záznamu celé utkání, a protože jsem tuhle vaši připomínku už četl, zvlášť jsem se na to soustředil. I po zhlédnutí záznamu bych mu kartu udělil. Hubník o soupeřovi věděl, tu ruku tam nechal, vzal na sebe to riziko.“

Když jste nařídil druhou penaltu, vrhli se na vás plzeňští hráči. Jak to probíhalo?

„Snažili se mi vysvětlit, že to nebyla penalta. A protože u toho Limberský a Kozáčik projevili nesportovní chování, dostali žlutou kartu. Kozáčik za slovní projev, Limberský za to, že mě zatahal za rukáv.