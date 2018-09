Nezmar o Slavii: jak to mám s Krobem a poučení z kauzy Bucha

Žádná idyla, spíš napětí? O vztahu mezi sportovním ředitelem Janem Nezmarem a ředitelem Slavie Martinem Krobem se hodně spekulovalo. Podle Nezmara po pracovní stránce nejsou zádrhele. „Nejlíp to okomentoval pan Tvrdík v nějaké diskuzi. Absolutně fungují profesní vztahy, akorát spolu nechodíme na pivo. Ve velkých organizacích to ani nejde, aby byli všichni kamarádi.“

Přiznal, že mezi nimi muselo dojít k vyjasnění kompetencí. „Logicky jsme to museli udělat, před mým příchodem nebyla pozice sportovního ředitele obsazená, bylo třeba si vyspecifikovat, za co bude kdo zodpovídat a co bude řešit.“

Velkou kauzou se stal během léta ve Slavii také odchod záložníka Pavla Buchy, který vypověděl smlouvu poté, co se s klubem nedohodl na prodloužení smlouvy a byl přeřazen do juniorky. Případ bude nyní řešit sbor rozhodců FAČR, Slavia požaduje odškodné.

Podle Nezmara vede Buchův příklad k zamyšlení, aby ve Slavii lépe ukázali svým odchovancům, že mají šanci na to, aby se prosadili do kádru áčka. „Čeká nás hodně práce v jednotnosti výchovy kluků, abychom jim ukázali cestu a oni by pochopili, že mají dveře do prvního týmu Slavie otevřené. Cesta je postupná a vede třeba i přes partnerské kluby přes první a druhé lize. Cílem je, aby až přijdou do prvního mužstva, dokázali zastat svoji pozici a získat prostor.“

U Buchy to takto nezafungovalo. „Ukázalo se, že tomu nevěřil. Věřím, že další takoví hráči nebudou, protože jim ukážeme cestu,“ uvedl Nezmar.