V duelu mezi Bohemians a Zlínem se jistě znovu bude upínat pozornost na Júsufa, jenž by mohl opět skórovat. Bez kouče Romana Skuhravého to naopak bude mít Opava velmi těžké v Plzni. Trenéra Skuhravého naopak čeká premiéra na lavičce Dukly a jeho svěřenci Liberec určitě potrápí. A v zápase mezi Teplicemi a Karvinou by Severočeši na domácím stadionu měli konečně zabrat a připsat si povinnou výhru.

Které týmy v nejbližším ligovém kole zaberou? Podívejte se na Sázkařské tipy!