Matoušek do Slavie hned? Neodešel by, kdybych řekl ne, přiznal Csaplár

"Pan (prezident klubu Jaroslav) Starka za mnou přišel, že Slavia chce Matouška už teď a nechal na mě rozhodnutí. Kdybych řekl ne, tak neodešel. Po rozhovorech jsem řekl, ať odejde. Byly to lidské a sportovní důvody. Snad mě kvůli tomu tady lidé neukamenují," řekl Csaplár na dnešní tiskové konferenci po výhře 1:0 nad Olomoucí.

Během reprezentační pauzy musel na odchod Matouška do Slavie reagovat. Přivedl nové hráče a učí tým hrát bez opory, která se v úvodních sedmi kolech podepsala pod sedm branek. "Byl u 70 nebo 80 procent našich šancí, my ho tu měli hrozně rádi. Je to super kluk, teď dřel na maturitu, nehrál si na hvězdu. U něj vše sedlo, on tvrdě pracoval. A teď nám chybí a musíme se naučit hrát v době pomatouškovské. Proto je důležitá výhra nad Olomoucí," uvedl Csaplár.

Největší Matouškovou zbraní byla rychlost, ale Csaplár věří, že další hráči ji nahradí. "Třeba Antwi ukázal, že jsme na rychlosti nic neztratili, a když se přidal Mingazov, tak jsme na ní možná získali," prohlásil Csaplár. "Antwi pro nás budou nový Matoušek. Dnes připravil gól, na Spartě dal gól. Je to pracovitý kluk, zajímavý, má úžasné přednosti. Je to zajímavý typ hráče," řekl Csaplár.

Věří, že jím vedená akademie Příbrami má v zásobě další velké talenty podobné úrovně jako Matoušek. "Panu Starkovi jsem říkal, že tam vidím další dva padesátimilionové hráče. Ale jména neřeknu, protože by jim to jen ublížilo a vytvářel bych na ně tlak," dodal Csaplár.