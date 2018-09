Vrba po výhře řešil video: Sudí musí mít techniku, která ukáže jasnou věc

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Opava: Video odhalilo ruku Zapalače! Plzeň má penaltu VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak vám bylo při vašem jubilejním 200. ligovém zápase, který jste rozhodli až v samotném závěru?

„Bylo mi hodně těžko, viděli jste, že zápas jsme si sami zkomplikovali. Hlavně v prvním poločase. Dvakrát jsme mohli dát gól, ale nebyli jsme přesní ve finální fázi. Krmenčík i Ekpai přestřelili bránu, chyběl nám větší důraz ve vápně v případě Čermáka, jehož střela neměla razanci. Náš tlak narůstal ve druhém poločase, ale nakonec rozhodovaly situace, které ani nechci komentovat.“

Proč nechcete ty situace komentovat?

„Byla to ta ofsajdová situace a pak naše penalta. Když nemáme pro videorozhodčí techniku, která to přitom v televizi ukazuje jako jasnou věc (televizní bílá čára pomáhající rozeznat ofsajd ve vysílání O2 však není kalibrovaná a nesplňuje požadavky IFAB a videosudí může revidovat jen zjevné chyby rozhodčích na hřišti - pozn. red.)… Pak nemá smysl, aby to vůbec bylo. Máme mít techniku, která to bude prokazovat jasně. Ale když takovou nemáme, nemá to význam.“

Jak se vám líbil Ubong Ekpai, který nastoupil poprvé v základní sestavě?

„Na Slavii jsme nebyli spokojení s útočnou hrou našich krajních hráčů. Ekpai byl dnes v některých situacích zajímavý, ale ve finální fázi mohl zachovat víc klidu. Měl to řešit víc tak, aby ve velkém vápně našel naše hráče, jak bychom si to představovali. Řešil to příliš rychle, nebyl přesný. Ale ukázal věci, které byly hodně zajímavé.“

Věřil jste, že zvládnete vstřelit gól?

„Vždycky mužstvu věřím, je jedno, jestli dáme gól v 88. nebo 90. minutě. Mužstvo ukázalo charakter a chtělo zvítězit, vědělo, že čas běží, pak je to komplikovanější. Nakonec rozhodla situace, kterou nikdo neviděl, a byla z toho překvapivá penalta.“

Jste rád, že po zranění zasáhl do hry Daniel Kolář?

„Víte, že Dan měl problémy s achilovkou, po dlouhé době se cítí fit. Jsme rádi, že se mohl zapojit do zápasu. Jestli bude hrát ve středu (start Ligy mistrů s CSKA Moskva - pozn. red.), to vám dneska neřeknu, to zatím nevím.“

Proč se nemohl prosadit Michael Krmenčík?

„Není to jen o něm, ale o hráčích, kteří mu musí udělat servis. Jedno, jestli v klubu nebo reprezentaci, jinak se z toho může hrotový útočník zbláznit. Spíš viním hráče, kteří mu ten servis neudělali.“