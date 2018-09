Skuhravý začal výhrou: Snad se od ní odrazíme, máme nejlepší stopery v lize

Video k článku 720p 360p REKLAMA Dukla - Liberec: Miloševičova skvělá přihrávka našla Djuranoviče a ten poslal Duklu do vedení, 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Co vám po zápase běželo hlavou?

„Děkoval jsem hráčům i svým asistentům Richardu Polákovi a Tomáši Obermajerovi, kteří mi pomohli rychle se zorientovat. Společně máme za sebou hektický týden.“

Týden, který skončil vítězstvím a prvními body Dukly v sezoně.

„Úkol číslo jedna byl dělat věci, na kterých jsme pracovali. V první půli bohužel bylo vidět, že nejsme v dobrém rozpoložení. Důležité bylo, že nás podrželi klíčoví hráči v čele s brankářem Radou. Hrozně jsme se báli udělat chybu a měli jsme problém dostat se do základního postavení před vápnem soupeře. Na druhou stranu to naprosto chápu.“

Druhý poločas už byl lepší, viďte?

„Chtěli jsme do něj jít aktivněji a na rozdíl od první půle jsme byli lepším týmem. Potvrdili jsme to i gólově díky dvěma skvěle zvládnutým situacím. Věřím, že tohle vítězství bude spouštěč, že hráči budou věřit tomu, co po nich chceme.“

Jak se vám líbili noví stopeři Ján Ďurica s Nikolou Raspopovičem, kteří přišli v reprezentační pauze?

„Jednoduché hodnocení: podle mě je to nejlepší stoperská dvojice v lize. Pokud jde o Ďuricu, hned na začátku jsem mu řekl, že ho beru jako Zdenu Pospěcha v Opavě. Jánko je pro mě studnice zkušeností a partner, chci se od něj učit. Díky svému charisma a profesionalitě je to hráč, kterého se vyplatí následovat. Mám to v plánu a snad to pochopí i naši mladí hráči.“

Vyčistila se po prvním vítězství atmosféra? Jak byste ji porovnal s tím, co jste na Dukle nasál po svém příchodu?

„Kdybych odpověděl popravdě, nevyznělo by to dobře. Už při předchozím angažmá v Opavě jsem zažil, že když se nedaří, stoupá nervozita. Přeju si, aby výhra nad Libercem byla odrazovým můstkem pro všechny v Dukle. Abychom se dostali do stavu jako před čtyřmi lety (v sezoně 2014/2015 Skuhravý trénoval starší dorost Dukly – pozn. red.). Abychom znovu byli klub, který společně vyhrává i prohrává. Pak nám fanoušci odpustí i porážku.“

Motivuje vás, že konkurenti v tabulce zůstávají blízko? Patnáctá Olomouc má stejně bodů jako vy, čtrnáctá Opava jen o bod víc…

„Na tohle se neohlížím. Pokud chcete být konkurenceschopní, musíte se soustředit sami na sebe. Teď potřebujeme vybudovat mechanismy, na kterých budeme moct stavět hru. Základ je mít svoji tvář. Jen je otázka, kdy se nám to povede.“