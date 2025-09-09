Předplatné

ONLINE: Gibraltar - Česko. Jednadvacítka hraje druhý zápas kvalifikace EURO

Češi slaví dvakrát opakovanou penaltu, kterou proměnil Yannick Eduardo
Češi slaví dvakrát opakovanou penaltu, kterou proměnil Yannick EduardoZdroj: ČTK / Glück Dalibor
Matěj Šín asistoval na gól Ondřeje Kričfalušiho
Češi slaví první gól pod Michalem Bílkem
Karvinský Jan Chytrý debutoval proti Skotsku
Luke Graham v souboji s Lukášem Maškem
Lukáš Mašek a Colby Donovan bojují o míč
Brankář Liam McFarlane musel po tvrdém střetu s Lukášem Maškem střídat, nahradil ho Ruairidh Adams
První branku nového cyklu jednadvacítky vstřelil Ondřej Kričfaluši
10
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Mládežnické výběry
Po úspěšném pátečním vstupu do kvalifikace mistrovství Evropy 2027 je před českými fotbalisty do 21 let druhý zápas ve skupině B. Svěřenci trenéra Michala Bílka po domácí výhře 2:0 nad Skotskem hrají na hřišti outsidera Gibraltaru. Utkání, které se koná na umělé trávě, startuje už ve 13.00 a vy ho můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.

„Lvíčata“ při Bílkově premiéře nezaváhala a zásluhou gólů Ondřeje Kričfalušiho a Yannicka Eduarda z penalty v Uherském Hradišti zvítězila. Naopak Gibraltar načal kvalifikační boje prohrou 0:3 v Bulharsku.

Jednadvacítka v „béčku“ narazí ještě na Portugalsko, Ázerbájdžán a Bulharsko. Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

