Ščasný: Výhra na Baníku pomůže vždy. Baroš? Obrana byla excelentní

Na třetí pokus se vám v aktuální sezoně podařilo udržet vedení a dotáhnout zápas do vítězného konce. Oddychl jste si po utkání?

„Je pravda, že s Příbramí jsme ztratili výhru v samotném závěru, ale myslím si, že proti Baníku jsme to dohráli v klidu. Ve druhém poločase se nám podařilo odvracet nakopáváné balony a řešili jsme to rychlými brejky. Jsem moc spokojený, že jsme to takhle dohráli.“

Jak jste prožíval zápas na lavičce? Na hřišti to bylo velmi vyhecované.

„Je to pokaždé jinak, ale my jsme přijeli připravení. Věděli jsme, jaká tu bude atmosféra. Hráči věděli, že je to tu takhle normální a nepřekvapilo je to. Jsem rád, že jsme zůstali trpěliví i poté, co Šural nedal velkou šanci a ve druhém poločase to samé Plavšič. Nicméně závěr jsme dohráli válečnicky, za to jsem rád. Pro mnoho hráčů to nebylo jednoduché utkání. Například Sáčka, který naskočil místo vykartovaného Kangy.“

Dávali jste si pozor na to, aby hráči stačili domácím v nasazení a neopakoval se výkon z jara, kdy jste tu prohráli?

„Úplně připravit se na to nedá. Ale pracovali jsme s hráči, kteří nám tu během reprezentační pauzy zbyli. Z celého týmu jsem cítil velkou ctižádost, že chtějí tu jarní porážku odčinit.“

Byla příprava na Baník komplikovaná tím, že jste do poslední chvíle nevěděli, v jakém složení na vás nastoupí?

„Je to tak. Chtěli bychom se prosadit vlastní hrou, ale do poslední chvíle jsme skutečně nevěděli, jestli půjde Baník do tříčlenné, nebo pětičlenné obrany. Nakonec jsme se ráno shodli na tom, že asi zkusí čtyři obránce a trefili jsme se. Co se týká nasazení Milana Baroše, tak na něj jsme se chystali. V domácích zápasech je tu velmi nepříjemný, ale naše obrana to s ním zvládla excelentně. Z celého zápasu si vybavím jen jednu nebezpečnou střelu, kterou Nita vytěsnil.“

Pomůže výhra Spartě po psychické stránce?

„Každé vítězství na Baníku vám pomůže. Myslím si, že tohle obzvlášť, protože jsme ustáli divoký závěr utkání. Ale něco podobného, že nám výhra pomůže, jsem říkal už po Teplicích. Pokud ji nepotvrdíme v dalším domácím zápase, tak tahle nemá žádný smysl. Jsme však rád, že kluci zjistili, že se dá vyhrávat i venku.“

