Video k článku 720p 360p REKLAMA Šural před pátečním šlágrem: Plzeň nás nesnáší, půjde proti nám naplno! VŠECHNA VIDEA ZDE

Vyhráli jste nad Libercem 4:1, zatímco Plzeň prohrála v Jablonci 0:3. Co to znamená pro váš vzájemný zápas?

„Vyhráli jsme, ale to už je za námi. V rámci přípravy jsem samozřejmě zápas Plzně sledoval a jsem si jistý, že nás čeká úplně jiný soupeř. Bude to těžké utkání, ale samozřejmě chceme zůstat před Plzní, nejlépe se dostat na první příčku a tam zůstat. Jejich prohra a pád zpátky na zadek, se může tvářit jako pro nás horší varianta, ale podle mě je to ale úplně jedno. Co vím, většina z nich Spartu nesnáší, takže je jedno, jestli předchozí zápas vyhráli, nebo prohráli. Do zápasu proti Spartě půjdou vždy na sto procent."

Máte toho ve Spartě za sebou už hodně. Cítíte nyní v mužstvu takovou sílu, jakou jste tu ještě předtím nezažil?

„Co jsem tady, tak nyní Sparta působí určitě nejsilnějším dojmem. Nerad bych to ale zakřikl. Jsme delší dobu pospolu a to je cítit v kabině i na hřišti. Tvoří se parta a věřím, že časem můžeme být ještě silnější."

S výjimkou posledního zápasu v duelech Sparty s Plzní mnoho gólů nepadá. Jaký očekáváte průběh toho následujícího?

„Myslím si, že to bude hodně opatrné utkání. Nepředpokládám nějakou přestřelku od první minuty. Samozřejmě se může stát cokoliv. Určitě to bude hodně takticky svázané z obou stran a ani jeden z týmů nebude chtít inkasovat jako první. Moc gólů podle mě asi nepadne."

Sparta v Plzni nevyhrála už sedm let. Spatřujete tam něco, na co tam narážíte a kvůli čemu se vám tam nepodařilo vyhrát?

„Tady nebudu raději odpovídat.“

Šural před pátečním šlágrem: Plzeň nás nesnáší, půjde proti nám naplno! 720p 360p REKLAMA

Plzeň v poslední době inkasovala hodně branek. Je to pro vás jako pro útočníka něco, co máte v hlavě, když jdete do zápasu?

„Samozřejmě je dobré to vědět. Na druhou stranu to Plzeň ví také a připraví se na to. Bude se určitě soustředit, aby neinkasovala brzký gól, nebo jich nedostala více."

Berete zápas s Plzní jako největší prověrku?

„Nejspíš ano. Jak ale vidíte, hráli jsme už v Jablonci a teď se ukázalo, že nebude lehké tam vyhrávat. Vyhráli jsme těžký zápas v Ostravě. Nevím tedy, zda to s Plzní bude největší prověrka, ale jeden z nejtěžších zápasů to bude určitě. Musíme ale potvrdit, že jde naše forma nahoru."

Bude mít podle vás na zápas vliv to, že se hraje v novém formátu a potkáte se s Plzní pravděpodobně víckrát, než dvakrát?

„Nemyslím si. Po třiceti kolech můžete být první, ale nakonec skončit druhý, třetí. Že by to mělo vliv na páteční utkání? To ne. Jedeme do Plzně vyhrát a potvrdit svou aktuální formu."

Jak dlouho jste nacvičovali rozestavení 3-5-2?

„Naťukli jsme to už před Ostravou a na Baníku jsme tak dohrávali. Pak jsme se tomu věnovali ještě více s tím, že proti Liberci tak nastoupíme. Byla připravena i varianta, že když nám to nepůjde, přejdeme zpět k obvyklému rozestavení, ale fungovalo to a zůstali jsme u 3-5-2."

Jak se díváte na to, že trenér Ščasný nemění moc sestavu?

„Pro nás, co hrajeme, je to určitě dobře. Objevují se automatismy a zápas od zápasu je to lepší. Na druhou stranu vnímám, že kluky, kteří tolik nenastupují, to štve. To je ale dobře, protože pak do tréninku dávají sto procent a dělají vše, aby se do sestavy dostali. Zároveň je cítit, že táhneme za jeden provaz a ti, kteří nehrají, přejí nám na hřišti, aby se vyhrávalo, to je nejdůležitější."

Odvádíte v poslední době na hřišti spíše černou práci. Z ní pak těží Tetteh. Nemáte s tím problém?

„Určitě s tím problém nemám. Vždycky jsem byl týmový hráč a snažím se pro mužstvo udělat maximum. Nikdy nevíte, kdy se to může otočit a ostatní budou zase makat za vás. Momentálně se mi nedaří tolik dávat góly, ale do každého utkání dávám maximum a plním taktické pokyny. Daří se nám vyhrávat i díky správně zvolené taktice a různým detailům, kterým se věnujeme na tréninku. Když to pak na hřišti funguje, tak s tím problém nemám."

Nicolae Stanciu po Liberci hodně chválil trenéra Ščasného, co se týče taktické přípravy. Vnímáte i vy, že jste se v tomto posunuli?

„Na Liberec jsme byli připravení výborně. Přesně jsme věděli, co máme dělat, abychom byli úspěšní. V tom je asi největší rozdíl. Všichni dělají to, co mají a plní si své pokyny, a pak k tomu přidávají svou individuální kvalitu."