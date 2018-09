Hejkal chce Teplice dostat do středu tabulky. Ve hře jsou posily ze Sparty

Bylo to rychlé, hektické. Přesun Stanislava Hejkala ze Sparty do Teplic se prakticky upekl během jediného dne. „Myslel jsem si, že se jednoho dne na Stínadla vrátím třeba jako trenér mládeže. Že to ale bude za tři měsíce, jsem nečekal,“ netají muž, který v minulé sezoně vyhrál s teplickou juniorkou ligu a od léta působil v letenském klubu v roli skauta a analytika. „Vím co čekat. Zdejší prostředí znám – téměř všechny hráče i lidi, kteří mě najali. V podstatě je tu od vrátných a pradlen všechno stejné. Nejdu do neznáma,“ směje se.

Ligové mužstvo jste ale jako hlavní trenér ještě nevedl…

„Jsou to nové pocity. Že rozhoduji o všem, se mi ještě nestalo. Je to příjemné a cítím velkou zodpovědnost. Mám chuť a odhodlání to zkusit. Už mám na to věk. Kdysi jsem to zkoušel v Kladně čtyři zápasy, a to nevyšlo. Teď jsem zkušenější, což se snad promítne. Budu pracovat, jak nejlépe umím.“

Co bude vaším prvním úkolem?

„Ve středu vyhrát pohár na Vltavínu. Bude to těžké, nedávno tam prohrála i Sparta, i když nastoupila v pozměněné sestavě. Také chci mužstvo dobře připravit na nedělní zápas s Jabloncem, takže v poháru nastoupíme v kombinované sestavě. To není nic, co bychom museli tajit. Po Jablonci nás čeká Plzeň, Slovácko, Baník, Bohemians… Když to řeknu kulantně, nemáme úplně nakloněný los.“

Máte už vymyšlené, jak to zvládnout?

„Mám. Trošku změním rozestavení. Neříkám, že budu hrát hned tříobráncový systém, ale rozhodně nebudu hrát 4 – 5 – 1. Pak tam jsou další taktické věci, které nebudu prozrazovat.“ (usmívá se)

Na rozestavení 3 – 5 – 2, se kterým jste v uplynulé sezoně s teplickou juniorkou vyhráli ligu?

„Otázkou je, jestli to zvládnu. Pokusím se to zvládnout.“

Jaký cíl jste si s vedením stanovili pro tuto sezonu?

„Dostat Teplice do střední části tabulky. A možná, pokud to půjde, i výš. Proč bychom nemohli? Před pár lety byly Teplice páté. Vím, že nemůžeme porážet třeba Spartu, ale porazit ji můžeme. Především se ale chceme vyhnout bojům o záchranu. To už jsme kdysi zažili, honili to do posledního kola… Tohle si Teplice nezaslouží.“

Přicházíte ze Sparty, mohou se fanoušci Teplic teoreticky těšit na posily z Letné?

„Mluvil jsem o tom se Zdeňkem Ščasným, kdykoli mu můžu na tohle téma zavolat. Mluvil jsem o tom také s vedením Teplic. Bylo mi řečeno, v jaké jsme kondici a že to není problém, pokud budeme mít posily důkladně vyskautované. Nejdřív musím zmapovat hráče, které tu máme, případně zapojit mládež. Posily budeme řešit v zimě. Asi ale nekoupíme bombarďáka za patnáct milionů…“

S trenérem Šmejkalem skončil i asistent Radim Nečas. Už víte, jak bude vypadat váš realizační tým?

„Nechal jsem si trenéra brankářů Patrika Koláře a kondičního trenéra Antonína Čepka. Zároveň si chci si přivést svého asistenta a v kontaktu jsem s Pavlem Drskem, který se nejprve musí dohodnout na ukončení smlouvy v Dukle.“

Změna proběhla také na pozici sportovního ředitele. Jakuba Dovalila nahradil Štěpán Vachoušek, kterého znáte velice době. Máte představu, jak bude vypadat vaše úzká spolupráce?

„Budeme v každodenním kontaktu, ale zhruba dva dny před zápasy uspořádáme mítinky, na kterých budeme konzultovat sestavu a taktiku. Jak chci hrát a proč tak chci hrát. Nechceme totiž pokaždé hrát stejně. Chceme natrénovat dva, tři systémy a připravovat se i podle soupeře.“

