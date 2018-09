Sparta proti Plzni v bílém. Jak se rivalové chystali na souboj?

Hosté: Nita – Chipciu, Radaković, Kaya, Costa – Stanciu, Kanga, M. Frýdek, Plavšić – Josef Šural (C), Tetteh.

Domácí: Kozáčik – Řezník, Hejda, R. Hubník (C), Limberský – Procházka, Hrošovský – J. Kopic, Hořava, J. Kovařík – Krmenčík.

18:30

Děkujeme za pozornost!

18:15

Do startu zápasu zbývá posledních 45 minut, ONLINE a aktuální VIDEA z jeho průběhu sledujte ZDE!

Dění přímo z plzeňských tribun a zákulisí průběžně přinášíme také na našem Instagramu!

18:05

Sparta do šlágru nastupuje v ustálené sestavě z posledních zápasů, kapitánskou pásku si navlékne Josef Šural!

18:00

Sestava plzeňské Viktorie! Luďka Pernicu nahradil ve stoperské dvojici Lukáš Hejda, po zranění hraje i Roman Procházka.

Trenér Pavel Vrba vysílá do utkání se Spartou tuto sestavu: ▪️po zranění se vrací Roman Procházka ▪️v základu nově také Lukáš Hejda ▪️Tomáš Hořava na pozici podhrotového záložníka #fcvp #PLZSPA pic.twitter.com/u8GXZhZKbW

17:50

Sparťané v Plzni nastoupí v bílých dresech!

17:40

Hráči domácí Viktorie už jsou na stadionu!

17:35

Hodně zajímavý bude také souboj elitních střelců obou mužstev. Plzeňský Michael Krmenčík dal v nové sezoně sedm gólů, sparťan Benjamin Tetteh se trefil pětkrát. Více o aktuálním rozpoložení obou útočníků čtěte ZDE.

17:20

Na utkání nebude chybět ani videorozhodčí, důležitou funkci zastane Jiří Adam. Přímo na hřišti bude zápas řídit Pavel Julínek.

17:15

"Pro Spartu je výhoda, že Plzeň přišla o důležité body v Lize mistrů," míní Jiří Novotný, bývalý stoper Pražanů a majitel čtrnácti ligových titulů. Podle něj si Stanciu a spol. s Viktorií poradí.

LEGENDY PŘED PLZNÍ | „Věřím, že Sparta to zvládne a Plzeň porazí,“ říká legendární obránce a rekordman v počtu mistrovských titulů Jiří Novotný! #acsparta pic.twitter.com/EJjf06mBwO

17:00

Plzeňský stadion je připravený, jak Viktoria ukázala na klubovém instagramovém profilu.

Souboj Plzně se Spartou začne už za několik desítek minut • Foto Instagram/Viktoria Plzeň

16:50

Zápas by měla sledovat vyprodaná Doosan Arena v Plzni, domácí klub do prodeje včera uvolňoval posledních 300 vstupenek.

ℹ️ LÍSTKY NA SPARTU ℹ️

Poté, co byl dnes v poledne ukončen systém Nabídni své místo a skončily některé partnerské rezervace, bylo do prodeje uvolněno přes 300 vstupenek na zítřejší utkání se Spartou.



Dnes do 17 ve fanshopu, zítra 13:00 – 16:30 fanshop, poté pokladny.#fcvp pic.twitter.com/NCd35MQtJp