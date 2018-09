Ščasný: Není se za co stydět. Stanciovo vyloučení mrzí víc než prohra

Co se stalo, že byla Sparta jiná než třeba v zápase s Libercem a nepůsobila tak dominantní dojmem?

„Že jsme byli jiní? To je váš pohled. Já musím zápas rozdělit do několika fází. Plzeň byla na úvod lepší. Byla připravená na náš systém. I proto jsme v 25. minutě udělali změnu systému. Tím však nechci říct, že bychom tu byli pod tlakem. Utkání mělo různé pasáže, kdy se to přelévalo. Jestli někdo čekal, že tu budeme Plzeň válcovat, tak to se omlouvám, ale to v naší hře fakt nebylo. Druhý poločas už byl o jedné proměněné šanci. Ta Tettehova byla stoprocentní. Nedali jsme, ale domácí ano. Je nutné říct, že jsme nebyli efektivní. Myslet si, že si vytvoříme proti Plzni deset šancí na gól, je nesmyslné.“

Jak moc vás žere, že zápas rozhodl gól po tečované střele, která původně nemířila vůbec na branku?

„Byl jsem celý zápas v klidu. Vnímal jsem, že zápas rozhodne jeden gól. Mě mrzí spíš to, jak jsme naložili s naší standardkou před tou plzeňskou. Rozehrával ji Plavšič a vůbec nevím, co se to tam stalo. Pokud chcete takový zápas vyhrát, nesmíte promarnit žádnou šanci. A my jsme to udělali.“

Jak jste sledoval závěr zápasu, kdy vaši hráči dostali spoustu žlutých karet a Sparta se nedostala do tlaku?

„To byl blázinec. Nemyslím si však, že by to bylo všechno jen z naší strany. I domácí tam měli různé věci. Ale to nebudu komentovat. V závěru už pak hráči spěchali a možná i z přemíry snahy vznikly zbytečné fauly. V závěru už nebylo možné dostat se do tlaku, protože se asi tři, čtyři minuty nehrálo.“

Nabouralo vám plány vynucené střídání Martina Frýdka?

„Martin chtěl střídat už v poločase, ale my jsme chtěli, aby ještě vydržel. Nahradit ho nebylo snadné. Hraje teď v obrovské formě. Místo něj šel na hřiště Lukáš Vácha, který není v zápasové kondici, naposledy nastoupil v přáteláku s Vltavínem. A jít do takového utkání, které se hraje v obrovském tempu, pro něj bylo strašně obtížné.“

Bude mít první porážka v sezoně nějaký vliv na vývoj sezony?

„To nevím, je těžké dělat nějaké závěry. Momentálně je to tak, že Plzeň jde znovu před nás. Možná se mnou bude hodně lidí nesouhlasit, ale já si myslím, že se nemáme za co stydět. Sehráli jsme tu velmi vyrovnaný zápas, který byl celou dobu o jedné brance. Hráčům rozhodně nemám po fotbalové stránce co vytýkat. Zatímco s Baníkem to byla válka, dnes to byl fotbal.“

Jak moc bude chybět Nicolae Stanciu, který se nechal v nastavení vyloučit?

„Já jsem to neviděl, takže nevím, co se přesně stalo. Ale sudí to zkoumal, takže to bylo asi jasné. Chybět nám Nico určitě bude, možná mě to teď mrzí víc než ta porážka. Ta jednou přijít musela, ale Nico se neměl nechat vyloučit.“

