Šural zahodil s Plzní šance: Věřím, že to na nás nebude mít dopad

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Sparta: Stanciu sestřelil Limberského, po zásahu VAR dostal červenou VŠECHNA VIDEA ZDE

Utkání rozhodla smolná teč. Je o to těžší se s prohrou vyrovnat?

„Nikdy to není jednoduché. Samozřejmě, trefil to špatně, po teči bohužel gólman nedostal šanci zasáhnout. Byla to smůla.“

Hlavně v úvodu jste nakupili několik zbytečných chyb. Dolehla na vás tíha okamžiku a důležitost zápasu?

„Ze začátku jsme možná byli trochu nervózní, odskakovaly nám balony, měli jsme tam nějaké nepřesnosti. To se v předchozích zápasech nedělo. Rozhodla první branka. Měli jsme ji vstřelit my, bohužel jsme naše šance nevyužili, nebyli jsme efektivní.“



Vy jste se mohl trefit hned dvakrát. Jak jste své možnosti viděl?

„V prvním poločase jsem si to připravoval na pravačku, krok mi ale vyšel na levou. Snažil jsem se trefit bránu, šlo to nad. U té druhé jsem neměl moc možností. Viděl jsem, že je gólman trochu z branky, snažil jsem se to hrát přes něj. Bohužel to spadlo na síť, je to škoda.“

Plzeň - Sparta: Šural přeloboval Kozáčika, ale i celou plzeňskou bránu 720p 360p REKLAMA

„Většina karet byla na naši stranu, rozhodčí je rozdával jako na běžícím páse. Ale nebylo to o sudím, to vůbec ne. V minulosti jsem to někdy řekl, ale nyní ne. Měli jsme dát první gól a mohli jsme být úspěšní.“„Já věřím, že žádný. Jsme v tabulce zase za Plzní, což jsme samozřejmě nechtěli. Jeli jsme sem vyhrát, ale podvědomě jsme věděli, že nás i remíza udrží před nimi. Takhle jsme na tom hůř, budeme to chtít co nejrychleji změnit.“„Víceméně jsme hlavně nacvičovali rozestavení 3 – 5 – 2, což od začátku nevedlo k držení balonu a efektivitě. Plzeň nás přehrávala, tak jsme přešli na 4 – 1 – 4 – 1. Dřív jsem to hrával, nebyl v tom žádný problém. Měl jsem to dál k bráně, v tomhle je to těžší. Jinak se toho pro mě moc neměnilo.“

SESTŘIH: Plzeň - Sparta 1:0. Viktoria uválčila výhru, poslední neporažený tým padl 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Sparta: Šural střílel z první, ale překopl bránu 720p 360p REKLAMA

Jak padl gól Plzně? Kuriozita, střela by letěla do autu, řekl Procházka 1080p 720p 360p REKLAMA

Ščasný po prohře Sparty: Můžeme být naštvaní jen sami na sebe 1080p 720p 360p REKLAMA

Kouč Plzně Vrba: Mělo to slušné parametry. U Šuralovy šance mi zatrnulo 1080p 720p 360p REKLAMA