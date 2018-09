Fantišův paradox: Udělal jsem nejlepší rozhodnutí, když jsem šel do 2. ligy

Video k článku 720p 360p REKLAMA Příbram - Mladá Boleslav: Fantiš zužitkoval parádní centr Rezka, Příbram vede 3:0! VŠECHNA VIDEA ZDE

Hledal jsem, jak jen to šlo, ale fakt jsem nenašel, že byste někdy v lize dal dva góly v jednom soutěžním zápase. Je to možné?

„Je to úplně jednoduchý, nedával.“ (smích)

To musíte být na vrcholu blaha, ne?

„Super. Ale zase si říkám, že mohli být i tři, ta hlavička po rohu... To by bylo pěkný. Ale dva góly jsou taky dobrý, jsem za ně moc rád.“

Rozstřílel jste se?

„Šel jsem hlavně na hrot potom, co si Míra Slepička bohužel nešťastně zlomil v Karviné nohu. Vyšlo to na mě, v útoku jsem se vždycky cítil dobře. V Baníku jsem měl na hrotu de facto nejlepší sezonu, teď to taky dopadlo dobře.“

Tušil jste, že Miroslava Slepičku nahradíte právě vy?

„Já si v hlavě říkal, že to je jasný, že to budu já. (smích) Ale trenér měl možná i nějaké jiné varianty, to nevím. Ale já doufal, že to budu já. Na hrotu jsem hrál naposledy na začátku sezony na Baníku, ale asi jenom dvacet minut, než jsme zjistili, že to vůbec nejde, kombinačně špatný. A předtím jsem na tomhle postu nehrál asi tři roky.“

Příbram - Mladá Boleslav: Mingazov připravil gól pro Fantiše, domácí vedou 1:0! 720p 360p REKLAMA

Jak se teď osobně cítíte?

„Paradoxně jsem udělal asi nejlepší rozhodnutí v kariéře, že jsem přišel sem do druhé ligy. Hodně jsem se trápil, těch zranění bylo hodně, celkově jsem se necítil dobře. Ve druhé lize mi to pomohlo, tady v Příbrami jsem doma. A v první lize se cítím líp a líp, hraju, mám hodně minut.“

Před lety jsem byl brán za velký talent, za budoucnost českého útoku. Už jste se s tím smířil?

„Talent už bohužel nejsem, to je jasný... Ale vím, kam míříte, já jednu chvíli přemýšlel, že skončím s fotbalem. Problémy s kolenem byly vážně velký, ale nakonec jsem se dal do kupy a to, že jsem se nevzdal, nakonec přináší ovoce.“

Co byste dělal, kdybyste skončil?

(přemýšlí) „Já ani nevím, něco jsem měl. Ale fotbal prostě miluju. Musel jsem to kousnout.“

Takže dobré rozhodnutí...

„Jsem za to strašně rád, že mě loni v létě pan Starka vzal domů, patří mu dík. I trenérovi, který mě sem chtěl.“

Teď jste šestí v tabulce, hrajete dobrý fotbal. Jste z toho překvapený?

„Myslím, že hrajeme opravdu hodně zajímavý fotbal, který málokdo v lize hraje. Venku nám to nejde, to je pravda, ale doma máme super výsledky i výkony. Já před sezonou čekal, že na tom nemusíme být špatně. Ale pořád se toho může hodně stát, můžeme mít špatnou sérii... Ještě je hodně zápasů.“

Příbram - Mladá Boleslav: Mohlo být hotovo. Po rohu nebezpečně hlavičkoval Fantiš 720p 360p REKLAMA