Vitík má s Boloňou první výhru, hrál jen poločas. Inter doma překvapivě padl

ČTK, iSport.cz
Itálie - Serie A
Obránce Martin Vitík oslavil první vítězství v italské fotbalové lize. Boloňa porazila v 2. kole Como 1:0. Jediný gól utkání dal v 59. minutě Riccardo Orsolini střelou z hranice pokutového území. Výhru v pátek oslavil také AC Milán, v sobotním programu uspěly i AS Řím a obhájce titulu z Neapole. Naopak v neděli Inter Milán překvapivě prohrál na domácím hřišti s Udine.

Český reprezentant obdržel v 38. minutě žlutou kartu za stažení řeckého útočníka Duvikase. V poločase pak střídal. Před týdnem vstoupila Boloňa, kam Vitík přestoupil z pražské Sparty, do soutěže porážkou 0:1 s AS Řím.

Bergamo, na jehož hřišti se 22. října v Lize mistrů představí pražská Slavia, remizovalo v Parmě 1:1. Hosty poslal v 79. minutě do vedení Pašalič. Po přímém kopu v 85. minutě vyrovnal z dorážky Cutrone.

Obhájce titulu Neapol málem hned v druhém zápase ztratila body s Cagliari. Výhru 1:0 jí zajistil v páté minutě nastavení Kamerunec Anguissa.

AS Řím zvítězil stejným výsledkem na hřišti nováčka Pisy, která se vrátila do Serie A po 34 letech. V patnáctém vzájemném utkání si připsal jedenáctou výhru, kterou zařídil gólem v 55. minutě Argentinec Soulé.

Překvapivá domácí prohra Interu

Inter Milán překvapivě prohrál na domácím hřišti 1:2 s Udine. Juventus brankou Dušana Vlahoviče zvítězil na hřišti FC Janov 1:0 a i po druhém kole italské fotbalové ligy zůstal stoprocentní bez inkasovaného gólu. Lazio deklasovalo Veronu 4:0.

Dumfries v 17. minutě poslal Inter do vedení, ale Udine stačilo ještě do poločasu otočit skóre. Střelec úvodní branky zahrál ve vápně rukou a z následné penalty vyrovnal Davis. Ve 40. minutě zaskočil domácího brankáře Sommera pohotovou ranou z vápna záložník Atta. Další gól už nepadl a Inter, který 30. září přivítá na San Siru pražskou Slavii v utkání Ligy mistrů, nenavázal na úvodní drtivou výhru 5:0 nad FC Turín.

Vlahovič rozhodl v 73. minutě, kdy hlavou usměrnil do sítě roh krajana Kostiče. Srbský útočník byl tou dobou na hřišti deset minut poté, co nahradil Davida. Domácí mohli v závěru nastavení vyrovnat, ale Masini neměl takové štěstí jako hostující útočník a jeho hlavička skončila na břevně Di Gregoriovy branky.

Lazio si otevřelo střelnici už ve třetí minutě gólem Guendouziho, jehož za dalších sedm minut napodobil Zaccagni a ještě před pauzou také Castellanos. Čtyřgólové vítězství zpečetil v 82. minutě střídající Dia.

FC Turín doma uhrál bezbrankovou remízu s Fiorentinou a připsal si první bod. Tým z Florencie 2. října přivítá Sigmu Olomouc v ligové fázi Konferenční ligy.

AC Milán vyhrál v Lecce

Cremona vyhrála i druhý zápas po návratu do italské ligy. Díky penaltě v nastavení doma porazila 3:2 jiného nováčka Sassuolo. Ve druhém pátečním utkání AC Milán zvítězil 2:0 v Lecce.

Cremona díky brankám Filippa Terracciana a Franca Vázqueze v rozmezí dvou minut vedla 2:0, ale Sassuolo po přestávce vyrovnalo. Vítězství ale domácím zajistil z penalty ve třetí minutě nastavení Manuel De Luca.

Cremona je po návratu do Serie A stoprocentní, navázala na vítězství 2:1 ze stadionu AC Milán. Naopak Sassuolo zatím nebodovalo, protože v úvodním kole prohrálo 0:2 s obhájcem titulu Neapolí.

AC Milán, který v minulém ročníku skončil až na osmé příčce, o vítězství rozhodl ve druhém poločase. V 66. minutě se prosadil Ruben Loftus-Cheek a výhru hostujících „Rossoneri“ poté čtyři minuty před koncem pojistil Christian Pulisic.

Serie A - 2. kolo:

Cremona - Sassuolo 3:2
Branky: 37. Terracciano, 39. Vázquez, 90.+3 De Luca z pen. - 63. Pinamonti, 73. Berardi z pen.

Lecce - AC Milán 0:2
Branky: 66. Loftus-Cheek, 86. Pulisic.

Boloňa - Como 1:0
Branka: 59. Orsolini.

Parma - Bergamo 1:1
Branky: 85. Cutrone - 79. Pašalič.

Neapol - Cagliari 1:0
Branka: 90.+5 Anguissa.

Pisa - AS Řím 0:1
Branka: 55. Soulé.

FC Janov - Juventus Turín 0:1
Branka: 73. Vlahovič.

FC Turín - Fiorentina 0:0.

Inter Milán - Udine 1:2
Branky: 17. Dumfries - 29. Davis z pen., 40. Atta.

Lazio Řím - Hellas Verona 4:0
Branky: 3. Guendouzi, 10. Zaccagni, 41. Castellanos, 82. Dia.

#TýmZVRPSkóreB
1Neapol22003:06
1Juventus22003:06
3Cremonese22005:36
4AS Řím22002:06
5Udinese21103:24
6Inter Milán21016:23
7Lazio21014:23
8AC Milán21013:23
9Como21012:13
10Boloňa21011:13
11Atalanta20202:22
12Fiorentina20201:12
13Cagliari20111:21
13Pisa20111:21
15Janov20110:11
16Parma20111:31
17Lecce20110:21
18Verona20111:51
19Torino20110:51
20Sassuolo20022:50

