Vitík má s Boloňou první výhru, hrál jen poločas. Inter doma překvapivě padl
Obránce Martin Vitík oslavil první vítězství v italské fotbalové lize. Boloňa porazila v 2. kole Como 1:0. Jediný gól utkání dal v 59. minutě Riccardo Orsolini střelou z hranice pokutového území. Výhru v pátek oslavil také AC Milán, v sobotním programu uspěly i AS Řím a obhájce titulu z Neapole. Naopak v neděli Inter Milán překvapivě prohrál na domácím hřišti s Udine.
Český reprezentant obdržel v 38. minutě žlutou kartu za stažení řeckého útočníka Duvikase. V poločase pak střídal. Před týdnem vstoupila Boloňa, kam Vitík přestoupil z pražské Sparty, do soutěže porážkou 0:1 s AS Řím.
Bergamo, na jehož hřišti se 22. října v Lize mistrů představí pražská Slavia, remizovalo v Parmě 1:1. Hosty poslal v 79. minutě do vedení Pašalič. Po přímém kopu v 85. minutě vyrovnal z dorážky Cutrone.
Obhájce titulu Neapol málem hned v druhém zápase ztratila body s Cagliari. Výhru 1:0 jí zajistil v páté minutě nastavení Kamerunec Anguissa.
AS Řím zvítězil stejným výsledkem na hřišti nováčka Pisy, která se vrátila do Serie A po 34 letech. V patnáctém vzájemném utkání si připsal jedenáctou výhru, kterou zařídil gólem v 55. minutě Argentinec Soulé.
Překvapivá domácí prohra Interu
Inter Milán překvapivě prohrál na domácím hřišti 1:2 s Udine. Juventus brankou Dušana Vlahoviče zvítězil na hřišti FC Janov 1:0 a i po druhém kole italské fotbalové ligy zůstal stoprocentní bez inkasovaného gólu. Lazio deklasovalo Veronu 4:0.
Dumfries v 17. minutě poslal Inter do vedení, ale Udine stačilo ještě do poločasu otočit skóre. Střelec úvodní branky zahrál ve vápně rukou a z následné penalty vyrovnal Davis. Ve 40. minutě zaskočil domácího brankáře Sommera pohotovou ranou z vápna záložník Atta. Další gól už nepadl a Inter, který 30. září přivítá na San Siru pražskou Slavii v utkání Ligy mistrů, nenavázal na úvodní drtivou výhru 5:0 nad FC Turín.
Vlahovič rozhodl v 73. minutě, kdy hlavou usměrnil do sítě roh krajana Kostiče. Srbský útočník byl tou dobou na hřišti deset minut poté, co nahradil Davida. Domácí mohli v závěru nastavení vyrovnat, ale Masini neměl takové štěstí jako hostující útočník a jeho hlavička skončila na břevně Di Gregoriovy branky.
Lazio si otevřelo střelnici už ve třetí minutě gólem Guendouziho, jehož za dalších sedm minut napodobil Zaccagni a ještě před pauzou také Castellanos. Čtyřgólové vítězství zpečetil v 82. minutě střídající Dia.
FC Turín doma uhrál bezbrankovou remízu s Fiorentinou a připsal si první bod. Tým z Florencie 2. října přivítá Sigmu Olomouc v ligové fázi Konferenční ligy.
AC Milán vyhrál v Lecce
Cremona vyhrála i druhý zápas po návratu do italské ligy. Díky penaltě v nastavení doma porazila 3:2 jiného nováčka Sassuolo. Ve druhém pátečním utkání AC Milán zvítězil 2:0 v Lecce.
Cremona díky brankám Filippa Terracciana a Franca Vázqueze v rozmezí dvou minut vedla 2:0, ale Sassuolo po přestávce vyrovnalo. Vítězství ale domácím zajistil z penalty ve třetí minutě nastavení Manuel De Luca.
Cremona je po návratu do Serie A stoprocentní, navázala na vítězství 2:1 ze stadionu AC Milán. Naopak Sassuolo zatím nebodovalo, protože v úvodním kole prohrálo 0:2 s obhájcem titulu Neapolí.
AC Milán, který v minulém ročníku skončil až na osmé příčce, o vítězství rozhodl ve druhém poločase. V 66. minutě se prosadil Ruben Loftus-Cheek a výhru hostujících „Rossoneri“ poté čtyři minuty před koncem pojistil Christian Pulisic.
Serie A - 2. kolo:
Cremona - Sassuolo 3:2
Branky: 37. Terracciano, 39. Vázquez, 90.+3 De Luca z pen. - 63. Pinamonti, 73. Berardi z pen.
Lecce - AC Milán 0:2
Branky: 66. Loftus-Cheek, 86. Pulisic.
Boloňa - Como 1:0
Branka: 59. Orsolini.
Parma - Bergamo 1:1
Branky: 85. Cutrone - 79. Pašalič.
Neapol - Cagliari 1:0
Branka: 90.+5 Anguissa.
Pisa - AS Řím 0:1
Branka: 55. Soulé.
FC Janov - Juventus Turín 0:1
Branka: 73. Vlahovič.
FC Turín - Fiorentina 0:0.
Inter Milán - Udine 1:2
Branky: 17. Dumfries - 29. Davis z pen., 40. Atta.
Lazio Řím - Hellas Verona 4:0
Branky: 3. Guendouzi, 10. Zaccagni, 41. Castellanos, 82. Dia.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Neapol
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|1
Juventus
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|3
Cremonese
|2
|2
|0
|0
|5:3
|6
|4
AS Řím
|2
|2
|0
|0
|2:0
|6
|5
Udinese
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|6
Inter Milán
|2
|1
|0
|1
|6:2
|3
|7
Lazio
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|8
AC Milán
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|9
Como
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|10
Boloňa
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|11
Atalanta
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|12
Fiorentina
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|13
Cagliari
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|13
Pisa
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|15
Janov
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|16
Parma
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|17
Lecce
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
|18
Verona
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
|19
Torino
|2
|0
|1
|1
|0:5
|1
|20
Sassuolo
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0