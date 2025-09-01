Předplatné

Shrnutí 7. kola iSport Fantasy: Dominance hráčů Jablonce i Karviné. Králem popularity byl...

Shrnutí 7. kola iSport Fantasy: Dominance hráčů Jablonce i Karviné. Králem popularity byl...
Shrnutí 7. kola iSport Fantasy: Dominance hráčů Jablonce i Karviné. Králem popularity byl...Zdroj: iSport
Fotbalisté Jablonce slaví gól do sítě Slovácka
Trenér Jablonce Luboš Kozel po utkání se Slováckem
Hráči Karviné se radují z branky do sítě Teplic
Karviná si doma poradila s Teplicemi a porazila je vysoko 4:1
Karviná si doma poradila s Teplicemi a porazila je vysoko 4:1
6
Fotogalerie
Adam Papoušek
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Léto je za námi, reprezentační pauza před námi. Chance Liga má za sebou sedm kol a aktuální lídr iSport Fantasy nasbíral už 450 bodů. A to jsou ještě ve hře další tři body za asistenci Matěje Vydry na gól Tomáše Ladry, kterou bude externí dodavatel dat znovu přezkoumávat. Do ideální sestavy posledního víkendu se dostalo trio hráčů Jablonce a Karviné.

Začni hrát iSport Fantasy

Ideální sestava

I přes těžký los zažívá Jablonec nejlepší start do sezony v klubové historii. Na hřišti Slovácka zvítězil 2:0. Po dvanácti bodech shodně zapsali obránci Jakub Martinec a Filip Novák. Ve výběru je doplňuje brankář Jan Hanuš.

Karviná doma smetla Teplice 4:1. Výrazně se na tom podílel Abdallah Gning, který vstřelil dvě branky a na další asistoval. Se sedmnácti body byl suverénně nejproduktivnějším hráčem sedmého kola iSport Fantasy. Do ideální jedenáctky se dostali i Alexandr Bužek a Denny Samko.

Potřetí se do výběru nejlepších jedenácti fotbalistů kola dostal Lukáš Provod. Záložník pražské Slavie proti Mladé Boleslavi zapsal dvě asistence a dohromady deset bodů.

Hodnota nejlepší jedenáctky šestého kola byla 72,9 milionu.

Popularita

Nejnakupovanějším hráčem minulého týdne byl Alexis Alégué z Jablonce. Do týmu si ho pořídilo 897 Trenérů. Záložník Jablonce proti Slovácku však doručil pouze tři body.

Přestože bylo jasné, že o víkendu nenastoupí kvůli žlutým kartám, byl Emmanuel Uchenna druhým nejnakupovanějším hráčem. Třetím byl Filip Novák, který, jak už bylo zmíněno, nasbíral excelentních dvanáct bodů.

Podle očekávání nejprodávanějším hráčem byl Matěj Šín, který definitivně přestoupil do Alkmaaru. Abdallah Gning, který byl nejproduktivnějším fotbalistou víkendu, udělal radost 1756 Trenérům.

Co dál?

Nyní je na programu reprezentační pauza, osmé kolo přijde na řadu až 13. září.

Je ovšem určitě třeba myslet na dohrávky, které Chance Ligu čekají. Baník jednak bude dohrávat utkání s Teplicemi a jednak čeká na termín odloženého zápasu proti Pardubicím.

Odehrát se musí také duel mezi Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví. V iSport Fantasy tedy přijdou kola, kdy hráči zmíněných týmů (pravděpodobně vyjma Teplic) budou bodovat dvakrát v rámci jednoho kola.

Změna cen

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat příští týden ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahorů, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před osmým kolem se to dotkne například Abdallaha Gninga či Filipa Nováka.

Uzávěrka 8. kola proběhne v sobotu 13. září ve 13 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta761016:719
2Slavia752015:517
3Jablonec74309:315
4Olomouc74125:313
5Zlín741210:813
6Plzeň733115:712
7Karviná740312:812
8Liberec72239:108
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava51134:54
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů