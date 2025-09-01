Shrnutí 7. kola iSport Fantasy: Dominance hráčů Jablonce i Karviné. Králem popularity byl...
Léto je za námi, reprezentační pauza před námi. Chance Liga má za sebou sedm kol a aktuální lídr iSport Fantasy nasbíral už 450 bodů. A to jsou ještě ve hře další tři body za asistenci Matěje Vydry na gól Tomáše Ladry, kterou bude externí dodavatel dat znovu přezkoumávat. Do ideální sestavy posledního víkendu se dostalo trio hráčů Jablonce a Karviné.
Ideální sestava
I přes těžký los zažívá Jablonec nejlepší start do sezony v klubové historii. Na hřišti Slovácka zvítězil 2:0. Po dvanácti bodech shodně zapsali obránci Jakub Martinec a Filip Novák. Ve výběru je doplňuje brankář Jan Hanuš.
Karviná doma smetla Teplice 4:1. Výrazně se na tom podílel Abdallah Gning, který vstřelil dvě branky a na další asistoval. Se sedmnácti body byl suverénně nejproduktivnějším hráčem sedmého kola iSport Fantasy. Do ideální jedenáctky se dostali i Alexandr Bužek a Denny Samko.
Potřetí se do výběru nejlepších jedenácti fotbalistů kola dostal Lukáš Provod. Záložník pražské Slavie proti Mladé Boleslavi zapsal dvě asistence a dohromady deset bodů.
Hodnota nejlepší jedenáctky šestého kola byla 72,9 milionu.
Popularita
Nejnakupovanějším hráčem minulého týdne byl Alexis Alégué z Jablonce. Do týmu si ho pořídilo 897 Trenérů. Záložník Jablonce proti Slovácku však doručil pouze tři body.
Přestože bylo jasné, že o víkendu nenastoupí kvůli žlutým kartám, byl Emmanuel Uchenna druhým nejnakupovanějším hráčem. Třetím byl Filip Novák, který, jak už bylo zmíněno, nasbíral excelentních dvanáct bodů.
Podle očekávání nejprodávanějším hráčem byl Matěj Šín, který definitivně přestoupil do Alkmaaru. Abdallah Gning, který byl nejproduktivnějším fotbalistou víkendu, udělal radost 1756 Trenérům.
Co dál?
Nyní je na programu reprezentační pauza, osmé kolo přijde na řadu až 13. září.
Je ovšem určitě třeba myslet na dohrávky, které Chance Ligu čekají. Baník jednak bude dohrávat utkání s Teplicemi a jednak čeká na termín odloženého zápasu proti Pardubicím.
Odehrát se musí také duel mezi Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví. V iSport Fantasy tedy přijdou kola, kdy hráči zmíněných týmů (pravděpodobně vyjma Teplic) budou bodovat dvakrát v rámci jednoho kola.
Změna cen
Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat příští týden ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahorů, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před osmým kolem se to dotkne například Abdallaha Gninga či Filipa Nováka.
Uzávěrka 8. kola proběhne v sobotu 13. září ve 13 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu