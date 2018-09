Součka skolil Barošův zásah: Nevím, kam mě trefil. Gól beru na sebe

Video k článku 720p 360p REKLAMA Baník - Slavia: Šílenou hrubku Součka potrestal Fillo, Ostrava vede 2:1! VŠECHNA VIDEA ZDE

Milan Baroš dostal po faulu na vás červenou kartu. Jak tvrdé to bylo?

„Dostal jsem zásah, skolilo mě to. Ale nevím, jak to bylo tvrdé, ani kam mě to trefilo, to musel vidět rozhodčí na videu.“

Cítil jste, že vás Baroš trefil loktem?

„Sám nevím, jestli loktem, nebo ramenem. Dostal jsem zásah a rozhodčí to takhle vyhodnotil. Cítil jsem celou stranu, takže opravdu nevím, kam to šlo.“

Jak červená karta pro Baroše zápas ovlivnila?

„Hodně. Sice jsme proti deseti, ale bylo to pak tak rozkouskované, pískal se každý faul. Druhý poločas se hrálo prakticky patnáct minut. Myslím, že pro nás by bylo lepší, kdyby se hrálo jedenáct na jedenáct. Ale zkomplikovali jsme si to sami.“

Takže si myslíte, že vám to nakonec ublížilo?

„Prohráli jsme, tak nakonec asi jo. Dostali jsme jeden gól, pak jsme na to rychle zareagovali, ale nehráli jsme dobře. I po mé chybě jsme dostali druhý gól. Měli jsme celý druhý poločas na to, abychom to otočili, ale nezvládli jsme to.“

Co se stalo při vaší chybě před druhým gólem Baníku. Balon vám utekl?

„Blbě jsem si to ukopl a pak jsem mu to nalil. Chtěl jsem to pak nějak zachránit, ale oni to provedli dobře. Fillo vystřelil na zadní tyč. Gól beru na sebe a zápas z mého pohledu špatný.“

Pětasedmdesát minut hrajete proti deseti. Čím to, že nakonec prohrajete?

„Hned jsme po té červené dostali gól. Dobře jsme na to reagovali, pak jsme si vytvořili asi čtyři gólovky. To mají být góly. Pak přišla moje chyba. My je nepotrestáme, oni nás ano. To je celé.“

Může to tým ovlivnit do dalších zápasů? Už ve čtvrtek hrajete v Petrohradu Evropskou ligu…

„Doufám, že ne. Ve čtvrtek to můžeme hned napravit, pak máme v neděli doma Příbram. Věřím, že to napravíme. Uděláme pro to maximum.“

Ukázal Baník, že může být týmem, který se může prát o přední příčky?

„Jo, Baník hraje dobře. Má tu super fanoušky. Uvidí se dál. My se soustředíme na sebe než Baník. Dnes to odmakali.“

Cítil jste, že po té červené kartě se hráči Baníku ještě více semkli?

„Oni tady jezdí, kór proti Slavii. Vyhecují se na ni daleko víc než na někoho jiného. Červená ale nebylo plusem pro ně, měli to daleko těžší než my. A my jsme to nezvládli.“

