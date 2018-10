Případ Baroš: Legenda i padouch. Jak ho ovlivňuje ostravská bublina?

Ve svých šestnácti letech byl skoro jako pokusný králík. Zodpovědní trenéři koumali, jestli ho už tenkrát vysunout do ligového áčka, nebo ho pozvolna nechat otrkat v béčku. Byl pod dohledem doktorů, kteří pozorovali, jak jeho dospívající tělo snáší chlapskou zátěž.

Po fotbalové stránce byl Milan Baroš tím nejpozitivnějším úkazem. I díky tomu – a to je v našem příběhu důležité – že byl oproti vrstevníkům psychicky odolnější a vyzrálejší na tvrdý konkurenční boj v jednom z nejpopulárnějších sportů na světě.

„Nikdy neměl žádný strach, fotbal bral naprosto automaticky. V senzomotorice je strašně silný, vůbec si nepřipouštěl případný neúspěch,“ vyzdvihuje hlavní přednost beskydského horala Verner Lička, zkušený kouč, který měl Baroše právě v klíčovém období v Ostravě pod dohledem.

Proč tedy nyní, o dvacet let později, svou buldočí mentalitou až hystericky polarizuje společnost?

MB27 je totiž nezdravě uzavřen v jakési bublině, kterou kolem něj přifukuje jeho blízké okolí.

Třeba naposledy spoluhráč Jan Laštůvka. „Takových momentů bylo v zápase několik. Na Baryho se dělá zbytečný hon, pořád se říká, že si strašně dovoluje, ale takových hráčů je v lize mnohem více. Jmenovat nebudu,“ komentuje brankář poslední divokou událost. Přesně s tím efektem bubliny, že po Barošovi někdo jde.

Kolegialita k parťákovi je v tomto případě pochopitelná, nicméně považovat nedělní výbuch šestatřicetiletého útočníka po vyloučení za faul na slávistu Tomáše Součka za neadekvátní je pro všechny, kdo na očích nemá modrobílé baníkovské brýle, zcela legitimní.

Extrémně zajímavé by bylo například sledovat, jak by se činovníci slezského klubu zachovali v případě, že by Ostravští nakonec Slavii neporazili a kvůli kapitánově zkratu přišli o důležité body. Zda by Marek Jankulovski, sportovní ředitel a bývalý Barošův spoluhráč z reprezentace, místo euforického vyřvávání při pochodu do kabiny