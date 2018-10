Odtlačit Komličenka! Obránci radí, jak zastavit nejlepšího střelce ligy

Hlídat ho fakt není sranda. „Souboje s ním bolí, asi třikrát jsem zůstal ležet. Měl jsem pošlapané nohy,“ líčí čerstvý zážitek s boleslavským útočníkem Nikolajem Komličenkem obránce Příbrami Jaroslav Tregler.

Svou šichtu však zvládl, ruské útočné kladivo ve spolupráci se svými parťáky v defenzivě vymazal, což v této sezoně není samozřejmost. Spíš výjimka. Komličenko obránce soupeře mučí, v deseti ligových kolech vstřelil deset gólů a trůní na prvním místě v tabulce kanonýrů.

Bývalý mládežnický reprezentant Ruska se seznamoval s českou ligou na podzim před dvěma lety v Liberci, pak se na půl roku vrátil do Krasnodaru a nyní druhou sezonu pomáhá Mladé Boleslavi. „Vždycky jsem si o něm myslel, že je dobrý útočník, ale góly tolik nedával. Teď mu to tam padá. Je to taková kometa ligy,“ přiznává zlínský obránce Josef Hnaníček.

Kometou nepochybně je. Hattrickem potopil Opavu, dva góly naložil Slovácku, jednou brankou zatížil Zlín, Karvinou, Plzeň, Teplice a Jablonec. Neprosadil se jen proti Olomouci, Slavii a Příbrami.

V čem je nejsilnější? „Nám dal gól tak, že doklepl balon do prázdné brány. Je to díky tomu, že měl výborný výběr místa v šestnáctce. Myslím, že v tom je úplně super. V tom je silný, proto dává góly. Takový byl Lafata, on je navíc takový silnější,“ charakterizuje ho Hnaníček. Jeho slova podtrhává fakt, že všech deset gólů dal Komličenko uvnitř pokutového území, přičemž tři byly z penalty, hned pětkrát se pak prosadil v malém vápně.