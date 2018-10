Dej mu kartu, řekl Matějovský a sám viděl druhou žlutou. Weber se divil

Byla to nepřehledná situace ve chvíli, kdy Mladá Boleslav finišovala ve své snaze o vyrovnání. Proti Baníku Ostrava prohrávala 1:2 a pět minut před koncem řádné hrací doby přišla o Marka Matějovského, který byl po druhé žluté kartě vyloučen.

„Nechci to rozebírat. Jeden týden tvrdíme, že je to anglická liga, souboje, válka. Pak pětatřicetiletý hráč upozorní na to, že by se mohlo rychleji rozehrávat a je vyloučen,“ poznamenal boleslavský trenér Jozef Weber. „Ale rozhodčí mě upozorňoval na to, že tam nebyl hanlivý výraz. Dlouho jsem hrál fotbal, nevím, za co pak může sudí pětatřicetiletého hráče vyloučit,“ dodal Weber.

Ano, v zápise o utkání je ke druhé žluté kartě následující vysvětlení: „Projev nespokojenosti a protestování - kritika rozhodčího v přerušené hře bez použití hanlivých výrazů slovy: ‚Už mu dej konečně kartu!‘.“ První žlutá karta byla za faul.

„Upřímně vůbec nevím, co se stalo. Byl jsem otočený zády, a když jsem se otočil, viděl jsem jen červenou kartu. Ani jsem nevěděl, pro koho je. Nejdřív jsem si myslel, že je pro Laštůvku,“ poznamenal k této situaci boleslavský záložník Petr Mareš, který krásnou ranou i v oslabení vyrovnal ve čtvrté minutě nastavení na 2:2.