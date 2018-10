Falta na hřišti?! Ščasný to nečekal ani ve snu, ohradil se i Baček

Odvolací komise odložila projednání Faltova trestu na příští pátek (Více o celém případu čtěte ZDE>>>), a tak mohl 25letý záložník nakonec ve včerejším duelu nakonec nastoupit.

Falta dlouho nevěděl, jestli se na trávník dostane. „Seděl jsem doma a zvedal telefony. Dozvěděl jsem se, že hraju, pak že ne, pak zase, že jo... Bylo to perné, ale jsem rád, jak to dopadlo. Se Spartou je to vždycky o něčem jiném, což se potvrdilo,“ popisoval člen širšího kádru reprezentace.

Hektický týden však nezažil pouze hráč, ale celý realizační tým Sigmy, který měl pro jistotu připraveny dvě taktické varianty. A až v pátek pak přišel definitivní verdikt: rychlík s dvacítkou na dresu může figurovat v základní sestavě.

SESTŘIH: Sparta - Olomouc 1:0. Matní Letenští podruhé v řadě prohráli 720p 360p REKLAMA

„Ve čtvrtek jsme se rozhodli, že o Šimonův start budeme bojovat, takže jsme změnili náš interní plán. Taktický trénink jsme přesunuli na pátek a měli jsme pro jistotu i druhou variantu. Z levé strany by hrál Texl,“ prozradil Jílek plán B, který by hodně změnil herní schéma. „Nebyla by to jeho pozice, takže nám pomohlo, že Faltič nakonec byl k dispozici. Ukázal svou kvalitu,“ dodal.

Zamotaná situace však evidentně nepotěšila Zdeňka Ščasného, trenéra Sparty, který své hráče naopak připravoval na olomouckou hru bez Falty. „Ani ve snu mě nenapadlo, že by měl hrát,“ řekl upřímně. „Neřešili jsme to, my jsme Sparta! My musíme hlavně vyhrát a ne řešit jednoho soupeře,“ doplnil kouče hostující stoper Uroš Radakovič, jenž zná levonohého záložníka ze společného působení na Andrově stadionu.

Ščasný však vzápětí chlapsky přiznal, že Faltův start na porážku jeho celku vliv neměl. „Rozhodnutí odvolací komise nechci komentovat, ale o Faltovi to vůbec nebylo. Bylo to o nás, takže náš výkon to vůbec neomlouvá,“ uzavřel.

Šéf disciplinárky nesouhlasí

Proti verdiktu se Odvolací komise FAČR se ohradil i předseda Disciplinární komise LFA Richard Baček. „Fotbal má svoje pravidla a ta hovoří jasně, že vždy rozhoduje, jak to dopadne na hřišti. Můžeme se bavit o následných trestech pro sudí, pro hráče nebo trenéry, ale všude na světě ve fotbale platí, že výsledek a další okolnosti zápasu se nedají změnit,“ uvedl šéf disciplinárky v prohlášení.

„Když komise rozhodčích rozhodne, že dalo jedno mužstvo gól z ofsajdu, tak ho přeci také disciplinárka nebude odvolávat a měnit výsledek utkání. V jiném absurdním případě, kdybychom od stolu rušili červené karty, které bezpochyby mají vliv na vývoj utkání, tak by zase někdo mohl namítnout, že by se utkání muselo opakovat,“ dodal.

Olomouc - Sparta: Sigma jde do vedení 1:0! Houskovu ránu tečoval do sítě Nešpor 720p 360p REKLAMA

Olomouc - Sparta: Kalvachova rána málem zapadla do sítě Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného