Ščasný po prohře Sparty: Nejslabší výkon od mého návratu na lavičku

Byl tohle nejslabší výkon Sparty po vašem letním nástupu na lavičku?

„Jednoznačně.“

Co proti Olomouci nefungovalo?

„Skoro nic, byť jsme měli jakoby zápas celou dobu pod kontrolou. Nemá cenu vysvětlovat, že Olomouc podává delší dobu lepší výkony, než má výsledky. Ale my se nechali na začátku zápasu ukolébat, že ho kontrolujeme a nebyli jsme nebezpeční. I když jsme měli dvě příležitosti, které mohly skončit brankou. Byl to ten závar začátku ve vápně Sigmy. A kdyby Šural lépe vyřešil situaci dva na jednoho a lépe přihrál Tettehovi, ten šel sám na branku. Ale souhlasím, od 20. minuty do konce zápasu to byl jeden z nejhorších výkonů za mého působení a možná vůbec za tu dlouhou dobu, co jsem ve Spartě zpátky.“

Čím si to vysvětlujete?

„Teď to neberu jako omluvu, ale několik hráčů se nenacházelo v optimálním stavu. Nabízí se otázka, proč tedy hráli… Protože jsme neměli lepší řešení. Ale kromě toho, že nebyli v týdnu v ideálním stavu, na čtyřech až pěti postech jsme nepodali optimální výkon. V prvním poločase se projevil rozdíl mezi námi a Olomoucí. Hrála rychle a kombinačně, my nestíhali. Ve druhém poločase se opticky mohlo zdát, že jsme lepší, ale bylo to i tím, že se domácí zatáhli. I tak jsme měli nějaké příležitosti, ale když urazíte fotbalového boha, což jsme dnes udělali, můžete hrát klidně i dva dny a gól stejně nedáte.“

Ukázalo se, že Nicolae Stanciu, který chyběl kvůli vyloučení v minulém kole, je momentálně pro tým nepostradatelný?

„Bezesporu chyběl, ale my se nemůžeme ohlížet a spoléhat na jednoho hráče. Musíme se předvést kolektivním výkonem a hlavně lepším. Nehráli jsme dobře vepředu. Neměli jsme vůbec dobrý pohyb. Týkalo se to především Šurala a Tetteha. Benjamin měl nějaké zdravotní problémy, ale den před zápasem mi tvrdil, že bude v pořádku, i když trénink z jeho strany nebyl úplně v pořádku. Možná to byla i moje chyba, že jsem ho postavil od začátku a spoléhal na něj. Ale to se může stát. I ostatní hráči směrem dopředu nepodali dobrý výkon.“

Překvapilo vás hodně, že nakonec proti Spartě mohl nastoupit Šimon Falta?

„Podívejte, dnes to nebylo ani tolik o výkonu Olomouce, u které jsem čekal, že bude na hranici maximálního nasazení, ani o výkonu jednoho hráče, bylo to čistě o nás. A k rozhodnutí, které v tomto případu bylo učiněno, se já v tuto chvíli nebudu vyjadřovat.“

Nenabouralo vám přeci jen taktické nácviky? Pro Olomouc je to klíčový hráč například při zahrávaní standardních situací.

„Asi ano, protože jsme nečekali, že bude hrát. To by mě ani ve snu nenapadlo a chystali jsme se na jiné možnosti, ale jak jsem řekl, to zápas neovlivnilo. A neomlouvá to náš výkon.“

Pomůže vám hodně, že je reprezentační pauza? I vzhledem k hodně zraněným hráčům.

„Pro nás je především nemilé, že jsme prohráli dva zápasy za sebou. Musíme si to nyní vyhodnotit a také se dát do pořádku. Kromě Tetteha tam byly další nedoléčené problémy, u některých hráčů i rodinné věci. Ale jestli chceme hrát o čelo, tak se musíme dát do pořádku.“

