Ztratit body proti deseti? To bych těžko vydýchával, přiznal Hašek

Co říkáte na zápas?

„Předně bych chtěl podotknout, že jsem rád, že už se nebude hrát tady v Brně. Pro reklamu ligy není dobré, když se hraje na stadionu před tak malým množstvím diváků. Vůbec nejsem rád, že jsme nehráli v Opavě.“

Co máte k zápasu?

„Máme obrovské problémy se zdravotním stavem. Jsou to různé individuální příběhy. V týdnu hráči lehali, v poháru proti Budějovicím jsme měli devět zdravých hráčů. Někdo je nedoléčený, nedotrénovaný nebo hraje s handicapem. Byl obrovský problém, jak to postavit. Tento výsledek nám dává klid na práci v repre pauze.“

Ale stál vás hodně sil, že?

„Vsadili jsme na to, že půjdeme do vedení a pak už to nějak uhrajeme. Kdyby dala první gól Opava, měli bychom obrovský problém. Naštěstí se to vyvíjelo podle našich plánů. Pozorně jsme bránili a chodili do brejků. Zlobili jsme. Po naší krásné akci byl hráč soupeře vyloučený, pak jsme dali krásný gól. Po něm jsme hráli ještě pět minut a začalo strachování o výsledek. Na některé hráče jsem hodně naštvaný, ale zároveň to dává logiku. Máme mladé mužstvo.“

SESTŘIH: Opava - Bohemians 0:1. Výhru zařídil Nečas, Slezané neproměnili penaltu

Vadí vám penalta, nařízená za faul vašeho syna Filipa?

„Byla nesmyslná. Děkujeme Valešovi, že ji chytil. Kdybychom proti deseti ztratili dva body, těžko bych to rozdýchával. Nemůžeme být úplně pyšní na to, jak jsme zápas dohráli, ale teď je to úplně skvělý. Ale pokud je pravda, že Filip Hašek dostal čtvrtou žlutou kartu za kecy, bude to mít drahé.“

Na co jste myslel před pokutovým kopem?

„Že Filipa zabiju…Tohle jsem měl v hlavě. Nestihl jsem myslet na to, co bude. Akorát jsem si pak řekl k Valešovi: Tak to kur.., aspoň chyť.“ (úsměv)

Ve druhé půli jste poslal do hry útočníka Lukáše Juliše, ale hned po čtrnácti minutách jste ho zase střídal. Potřeboval jste na hřišti výšku?

„Poslal jsem ho tam, abych demonstroval, že chceme dát druhý gól. Hráli jsme proti deseti, Opava byla dole. Ale potom jsem potřeboval eliminovat výšku soupeře. Lukáš je po zranění kolena, nemohl ukázat svou rychlost a sílu. Nechtěl jsem střídat hráče ze středu zálohy ani z kraje. Yusuf je velmi platný při obranných standardkách, takže nejmíň bolestivé bylo stažení Juliše. Nebylo to z výkonnostních důvodů. Tohle je ve fotbale běžné.“

