Penalta, potupné jesličky a vyrovnání. Ztratili jsme dva body, řekl Procházka

Mrzí vás remíza?

„Určitě mrzí. Jeli jsme sem pro tři body, ztratili jsme dva…“

Vyčítáte si penaltový zákrok, po kterém šla Bohemka do vedení?

„Mohl jsem to udělat jinak, byl to hloupý faul. Šlo o správně odpískanou penaltu, je to jednoznačně moje chyba.“

Přesto jste se po odpískání zlobili na sudího, proč?

„V prvním momentě jsem si myslel, že faul byl venku, mimo šestnáctku. To bylo jediné, co jsem sudímu říkal, věděl jsem, že to byl faul.“

Měli jste už v hlavě myšlenky na úterní duel Ligy mistrů proti Realu?

„Vůbec ne. Koncentrovali jsme se celou dobu na tenhle zápas. Od soboty se začneme bavit o Realu a připravovat se na něj nejlépe, jak umíme.“

Byla Bohemka náročným soupeřem?

„Tenhle zápas bych vůbec neporovnával s Realem, to bude úplně jiný zápas. Věděli jsme, že Bohemka je běhavý mančaft, agresivní, počítali jsme s tím. První poločas jsme neodehráli nejlépe, Bohemka měla šance, ale Hruša (Aleš Hruška) nás podržel. Druhý poločas jsme soupeře přehrávali, šance jsme měli.“

Neměli jste hrát víc kolmo a přímočaře?

„Druhý poločas jsme měli víc ze hry, mělo by z naší strany přicházet do vápna více centrů, nepřicházela tam finální přihrávka, předfinální přihrávka, i když náznaky jsme tam měli.“

Těšíte se na sváteční duel na Realu?

„S takovým týmem jsem ještě nehrál, určitě to bude výjimečné utkání. Uvidíme, jakou sestavu trenér vybere. Čekám strašně těžký zápas, zatím si to úplně neumím představit.“

Existuje nějaký důvod, proč zatím ztrácíte body v zápasech venku?

„Nevidím tam společný důvod. Ty předchozí utkání na Slavii a v Jablonci nám nevyšly, proti Bohemce to byl zápas, kdy jsme mohli vyhrát. Druhý poločas jsme je zatlačili, chybělo nám akorát vepředu něco vymyslet a individuálně udělat. Ty zápasy bych opravdu neporovnával.“

