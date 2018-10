Listkiewicz mluvil ve Sportu, FAČR na něj žalovala. Donášení, brání se Polák

„Rozhovor s panem Listiewiczem mě opravdu nenechal klidným, protože nechápu, jak může někdo, kdo není součástí aktuální komise rozhodčích, hodnotit detailně a fundovaně práci jejich současných členů. To není podle mě ani fér, ani profesionální. V tomto duchu jsem vyjádřil také své rozhořčení směrem k Polskému fotbalovému svazu, jehož byl pan Listkiewicz v minulosti předsedou,“ uvedl Malík.

Listkiewicz ovšem hodnotil především práci své komise. „Chtějí, abych přišel o funkce, ale já žádné nemám,“ řekl Listkiewicz. „Jsem pouze delegátem UEFA, jinak jsem čestným předsedou polského svazu. Tohle je donášení, dobře známé z komunistického režimu.“

Dopis považuje za znamení, že ve vedení asociace panuje neklid. „Ukazuje to na jejich nervozitu. Řekl jsem jen to, co je pravda, a nic měnit nebudu. Máme demokracii,“ dodal bývalý sudí, šéf polského fotbalu i člen orgánů FIFA a UEFA.

