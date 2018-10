Video v akci! Sparťana Pulkraba štvalo, že je potřeba, Hůlka je rád za pravdu

Sparta vstoupila do utkání 12. kola FORTUNA:LIGY velmi aktivně. Už po dvaceti minutách vedla díky trefám Matěje Pulkraba a Benjamina Tetteha 2:0. Vše šlapalo, jak mělo.

Tedy až do 29. minuty. Po souboji v pokutovém území mezi Urošem Radakovičem s Nikolajem Komličenkem nařídil hlavní sudí Pavel Orel pokutový kop pro Boleslav. Zvrat utkání byl nasnadě. Ruský útočník už si rovnal míč a chystal se na penaltu.

Jenže v tu chvíli vstoupil do hry videorozhodčí. Orel si šel celou situaci prohlédnout osobně na video. V ten moment byla napjatá celá Letná. Nakonec hlavní arbitr skutečně změnil názor a penaltu proti domácím i žlutou kartu pro srbského stopera odvolal.

Hosté proti jeho změně verdiktu příliš neprotestovali. „Video tam je od toho, že když si rozhodčí není něčím jistý, tak aby se poradil. Myslím, že by to tak mělo být,“ řekl po utkání obránce Lukáš Hůlka.

„Samozřejmě, vzalo nám to penaltu, třeba možný gól, možná změnu v utkání. Ale co víc by mělo říct pravdu než video. Takhle to funguje, že se nějaký verdikt může, nebo nemůže zapískat. Pak se poradí s videorozhodčím, pak to jde zkoumat,“ dodal.

Druhá situace, kterou pomohlo vyřešit VAR, se odehrála v 61. minutě, kdy si Orel nevšiml jasného penaltového zákroku Laca Takácse na domácí hvězdu Nika Stancia. A opět šlo do akce video. Orel si celou situaci přezkoumal a uznal, že pokutového kopu se Pražané dožadují oprávněně.

„Mně video obecně nevadí, ale při obou situacích jsem byl naštvaný, protože jsem si byl jistý, že mám pravdu. Třeba ta penalta na Nika byla jasná. Divil jsem se, že je vůbec potřeba video, protože byla tak na 1 000 procent,“ řekl po utkání autor jedné ze sparťanských tref Matěj Pulkrab.

Námitky neměl ani hostující kouč Jozef Weber. „Přiznám se, že nejsem úplně zastáncem videa. Ne ale kvůli tomu, že by to nějak ovlivnilo zápas. Když už tu bylo, tak opravilo dva momenty, které by byly sporné. Nemáme si na co stěžovat,“ uvedl na adresu VAR.

„U Komličenka to byl souboj, kde se dá faul písknout, ale i nedá. Co se týče druhé situace, tak podle informací, které mám, tak to byla jasná penalta pro Spartu. Oprávněně to bylo opraveno a odpískáno. Dnes video pomohlo, ale obecně se k tomu raději nebudu vyjadřovat,“ usmál se nakonec šibalsky.

