Rosický: V derby ukážou hráči charakter. Očekávám reakci na Zlín

RENTGEN: Proč Sparta padla ve Zlíně a co spojuje její venkovní porážky?

Sparta jde do derby po prohře ve Zlíně. Vy jste během kariéry odehrál mnoho velkých zápasů, jak je hráč vnímá? Hraje při nich roli postavení v tabulce, forma, nebo je to jedno?

„Zažil jsem takových duelů spoustu a derby je tak specifické, že ve většině případů se tyto věci mažou. Ale co je důležité, tak to, co momentálně předvádíme doma a venku, se nám liší. Víme, že doma jsme silní a dáváme góly. To, aby se nám nestávalo, co se děje venku, to už je na nás, abychom si to pořádně zanalyzovali a zjistili, kde jsou příčiny. Derby je však pro nás velká příležitost. Po zápase jako byl ten ve Zlíně, očekávám od hráčů obrovskou reakci. A vím, že kluci jsou toho schopní. V sezoně už nám to ukázali, když po obrovském neúspěchu se Suboticou dokázali vyhrát v Jablonci, kde se hraje vždy těžce. A nyní od nich čekám něco podobného.“

Znamená to, že úspěch či neúspěch derby může rozhodovat i o jejich budoucnosti ve Spartě?

„Tímhle směrem bych to nechtěl směřovat, ale zároveň s vámi souhlasím. Teď tak nepřemýšlím, ale zároveň to má vždy nějaký přesah. Porážka i vítězství jsou součástí fotbalistova života a musíte umět s obojím žít, což ne každý dovede. A tohle jsou momenty, kde se ukáže charakter hráčů. Naším největším problémem je, že jsme nekonstantní. Prohráli jsme v Plzni, v Olomouci a pak předvedli nejlepší výkon v sezoně doma proti Liberci. Doufám, že na to kluci zareagují tak, jak očekávám a bude to skvělý zápas.“

Očekáváte se Slavií spíš urputnou bitvu, nebo se těšíte na fotbalovou podívanou?

„Samozřejmě bych si přál, aby převažovala fotbalovost a nebyla to nějaká mydlená, ale agresivita tam bude automaticky. To se můžeme klidně vsadit. Myslím si, že to je jedno z nezmiňovanějších slov v českém fotbale – hlavně hodně agresivity. A podle toho to i někdy vypadá. (směje se) Ale něco podobného jsme řešili už před jarním derby a nakonec to byl skvělý zápas.“

Slavia se prezentuje v lize i v evropských pohárech nepříjemnou nátlakovou hrou. Jak se z vaší zkušenosti dá takový tým eliminovat?

„Nerad bych říkal, co bude v neděli naším úmyslem, spíš to zobecním. Slavia vypadá skutečně dobře. Je to běhavý a agresivní tým, který ale má i svoje nedostatky. A zápas nebude jen o tom, jak Slavii zastavit, ale především jak jí ublížit. A to budeme chtít udělat.“

V táboře soupeře padají všelijaké sázky. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík dokonce na Twitteru uvedl, že v případě výhry se hráči budou koupat v pivní lázni. Vy osobně budete třeba cizince nějak motivovat?

„Není třeba k žádné extra motivaci sahat. To, co bylo zmíněno kolem Slavie, mi přijde spíš jako nějaká show. Kluci z ciziny mají doma také duely mezi rivaly. Ať už je to Nico z Rumunska, nebo třeba Guélor Kanga. Nevím teda, jestli mají v Gabonu nějaké derby, ale zrovna u něj se nebojím, protože zažil vyhrocené zápasy v Srbsku v dresu Crvene Zvezdy Bělehrad. Není třeba jim něco zmiňovat, všichni vědí, o co půjde.“

Několikrát jste byl spatřen znovu v kopačkách, jak pomáháte trenérovi Zdeňku Ščasnému při trénincích. Jaká je vaše současná role?

„Od konce trenéra Hapala jsem se přesunul mnohem víc k týmu a pomáhám Zdeňkovi nahoře i dole. Moje role se rozšířila a uvidíme, jak to půjde dál. Pomáhám se vším, co je třeba. Jsem s týmem v denním kontaktu a na problémech, co jsme měli jako tým, se snažíme pracovat. Například abychom se projevovali co nejvíc jako tým a opět se tím vracím ke hře a k nedělnímu zápasu. V něm budeme chtít vidět týmový výkon, kde bojuje jeden za druhého a dá do hry srdce.“

Generální ředitel František Čupr řekl, že chce, aby vaše pozice v klubu ještě více sílila. Jaké jsou vaše ambice a už jste to spolu probírali?

„Tato situace je stále otevřená a já bych do toho před tak velkým zápasem nezasahoval. Máme listopad a já k tomu momentálně nemám moc co říct. Uvidí se, jak se bude všechno vyvíjet.“

SESTŘIH: Zlín - Sparta 1:0. Rozhodl Beauguel, Letenští prohráli potřetí v řadě