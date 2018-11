Trpišovský: Škoda a derby? Je to téma. Pamatuji jeho neymarovský slalom

Jak vypadá vaše marodka?

„Doufám, že už nám na derby nikdo nevypadne, máme před sebou ještě dva tréninkové dny. Tým je ve stejném složení, jako byl na zápas s Duklou. Doufáme, že se Jarda Zmrhal zapojí do tréninku a bude schopný v neděli nastoupit.“

Máte nějaké nové informace ke zdravotnímu stavu Stanislava Tecla?

„Standa dnes v osm ráno nastoupil do nemocnice, kde proběhla ještě nějaká vyšetření, která určí, jestli bude nutný operační zákrok. Mluvil jsem s ním ve středu večer. Aktuálně ještě nevím, jak to s ním přesně bude. Určitě nebude k dispozici na derby, pokud se potvrdila původní diagnóza, skončí to operací.“

Jaké je jít do derby v pozici mírného favorita?

„Je tradiční říct, že derby nemá favorita, v tomhle zápase se všechno maže. Sparta má doma velkou sílu, za poslední rok a půl doma prohrála jediné utkání s Plzní, jinak doma pravidelně sbírá body. Kdokoliv z týmů by šel do zápasu z dvanáctého, třináctého místa v tabulce, tak utkání začíná od stavu 0:0 je úplně atypické. Rozhoduje mentální nastavení hráčů, osobní odvaha, případně nějaký klíčový moment v zápase. Vůbec bych na body ani náskok nekoukal, jde o těžké utkání na Spartě. Tam se všechno maže, většinou hráči v derby podávají jiné výkony, než ve zbytku sezony.“

Proč je takový rozdíl ve hře Sparty doma a venku?

„I kdybych to věděl, tak jim nechci radit, nebudu to říkat, to musí zvládnout oni sami. My spíš budeme vycházet z posledního utkání, co jsme tam odehráli. Za první poločas jsme si dali v podstatě tři vlastní góly, ze dvou střel dostali tři branky a prohrávali 0.3. Po přestávce jsme naopak dokázali hrát tak, jak bychom chtěli pořád a jak to ukazujeme v posledních zápasech. Krásně se tam ukázalo, jaká maličkost může v takovém zápase rozhodnout. Sparta je doma extrémně silná, na to se budeme chystat. Co dělají venku, to je jejich věc. Musíme do zápasu dobře vstoupit a hrát tak, jak jsme v poslední době zvyklí a jak jsme ukázali s těžkými soupeři v Evropě.“

Za co má Sparta váš respekt?

„Za mě je to součást té největší historie. Sparta a Slavia rozdělují národ na dvě velké skupiny, díky tomu jsou to takové vypjaté zápasy. Prošli jí skvělí hráči, kteří se uplatnili v Evropě i ve světovém měřítku. V začátcích Ligy mistrů odehráli skvělé zápasy s Olympikem Marseille, Barcelonou, Realem Madrid. To byla doba mého mládí, měli velký respekt v Evropě. Toho bychom chtěli dosáhnout i my.“

Převzal jste už klubovou identitu Slavie?

„Už je to dlouhá doba, co jsem byl ve Spartě. Strávil jsem tam rok a půl u mládeže, to je něco jiného. Ve Slavii je tréninkový areál mládeže spojený s áčkem, na Spartě je to rozdělené na Strahov a na Letnou. Odcházel jsem kvůli určitým rozdílným názorům na způsob vedení mládeže, měl jsem na to jiný názor než lidé, co tam už dneska nejsou. Ve Slavii už budu rok, člověka takový velký klub strašně pohltí. Pochopíte spousty věcí, jsou tady hráči, co mají ke klubu velký vztah. Chodí sem Vláďa Šmicer, Pavel Kuka a další. Nejvíc vás pohltí, když vidíte, kolik lidí přijde na stadion a podporuje klub. Je tady velká fanouškovská základna, třeba v Kodani to bylo obdivuhodné, měli jsme tam skoro plný sektor fanoušků. Na takových věcech pochopíte, co klub znamená, udělalo to na mě obrovský dojem.“

Váháte hodně nad složením útoku?

„Přiznám se, že je to pro nás asi největší téma, hodně nad tím přemýšlíme vzhledem k typologii zápasu a soupeře, který navíc může nastoupit ve dvou rozestaveních v defenzivě, na tři nebo čtyři obránce. Výkon útočníka, který nastoupí, pro nás bude hodně klíčový. Budeme potřebovat nějaké jeho body. Možností máme dost. Milan (Škoda) je v plném tréninku, ukázal, že je dobře připravený. Samozřejmě je to jedna z variant i vzhledem k jeho zkušenostem a produktivitě. Pamatuji si jeho neymarovský slalom snad čtyři roky zpátky, umí na Letné velké věci. Naposledy tam dal penaltu ve chvíli, kdy by tam možná jiní hráči ani nedošli. Je to jedna z variant, která se nabízí.“

