Jílka štvali hráči Opavy: Hrozně moc teatrálnosti, jen tahali čas

To bylo o nervy, co?

„Nevím, co jsem komu udělal, že zažíváme zápasy s takovým nervovým vypětím. Říkáme si, že musíme být koncentrovaní a pak prohráváme 0:2. Tým se dostane do určité křeče. Zase jsme přešli vzadu na tři obránce. Z pohledu útočné hry jsme nehráli tak dobře jako v předchozích dvou utkáních.“

Znáte důvod?

„Na můj vkus se strašně málo hrálo. Soupeř dlouho tahal čas, hra byla hrozně kouskovaná. Nevím, jestli je tohle cesta, jak posunout český fotbal dál. Možná jsem zaujatý, ale bylo tam v některých situacích hrozně moc teatrálnosti. S vypětím sil jsme vyrovnali na 2:2. Pak jsem si myslel, že můžeme zápas rozhodnout pro sebe, ale po hrůzostrašné chybě při rohovém kopu jsme mohli ještě inkasovat. Dohráli jsme v naprosté naivitě. Je nemyslitelné, abychom zahráli takový roh. Jednoznačně jsme chtěli bodovat naplno, Vzhledem k ostatním výsledkům by nás to konečně posunulo ke středu tabulky.“

Proč jste opět nepostavil do základu Jiřího Texla, který v minulých dvou duelech jako střídající hráč skóroval?

„Na základě způsobu hry soupeře a toho, co chceme hrát my. Hledali jsme hráče na pozici Plška a do toho se nám víc hodil Dvořák. Texl ukázal venku kvalitu, má formu. Ale k jeho výkonu proti Opavě mám výhrady. U něj je to vždycky na riziko, jestli z toho bude příležitost pro nás nebo pro soupeře. Je to 50:50.“

Proč to bylo tak emotivní?

„Jak jsem viděl, v zápasech Opavy emoce jsou. Je to dané typologií hráčů jako jsou Zavadil, Smola nebo náš odchovanec Svozil.“

