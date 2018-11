Předehra derby na Spartě: fanoušci Slavie došli společně na Letnou

AKTUALIZOVAT

15:20 Šatna domácí Sparty už je připravena na velký zápas. Čeká se jen na hráče...

14:50 Výjimečnost derby si uvědomuje také obránce Slavie Simon Deli.

Ready as never for the war ⚔️

Born to shine🙏🤴🏼

Derbyjenasě🔴⚪️ pic.twitter.com/KUfLdD0Jp5