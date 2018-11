Ščasný podpořil kolegu: Nekropilo se hřiště! Kouče Karviné naštval

Byla to obyčejná poznámka ukrytá v hodnocení utkání. Nic vážného. Sparťanský trenér si byl vědom, že špatný stav trávníku nebyl hlavním důvodem, proč měli Pražané v Karviné potíže, ale přesto si ji neodpustil.

„Všude, kam přijedete, je pokropené hřiště standard. A pokud chce někdo hrát nakopávané balony a na rychlé protiútoky, tak na tomto nepokropeném a nezválcovaném hřišti je to jednodušší. Pokud chce někdo držet balon, hrát kombinačně, je to složité. Neberte to jako omluvu pro hráče, je to konstatování člověka, který se pohybuje ve fotbale už strašně dlouho,“ uvedl šéf sparťanské lavičky.

Reagoval tím na problémy sparťanů při rozehrávce. Míč se jim často zadrhával u kopaček a ve chvílích, kdy chtěli zrychlit hru, nelítal balon po trávě, jak by si přáli.

Proti Ščasného výroku se však ohradil domácí kouč Roman Nádvorník. „Byl jste na tom hřišti?“ odpověděl udiveně na dotaz otázkou. „Je naprosto rovné. V kombinaci nevadilo nám ani jim. Dopoledne jsme měli trénink a ještě v jednu hodinu bylo mokré,“ uvedl.

Podle něj byla hrací plocha v naprostém pořádku. A pokud by snad chtěli Karvinští zaskočit Pražany špatným stavem hřiště, šli by akorát proti sobě.

„Přece se tu nebudeme bavit, že se Sparta vymlouvá na hřiště. Žádný takový úmysl jsme neměli. I my měli ve hře dost rychlých hráčů, kterým by suché hřiště vadilo, takže my děláme vše pro to, aby to bylo rychlé i pro nás. Sparta sem má přijet a jednoznačně nás porazit. Ne se po zápase bavit o nepostříkaném hřišti, to je úplně mimo,“ kroutil hlavou nakrknutý Nádvorník.

Ščasný poznámkou o hřišti navázal na trenérského kolegu Martina Haška. Právě kouč Bohemians na špatný stav hracích ploch v české lize upozornil při prohře v 13. kole v Mladé Boleslavi. „Myslím, že na první ligu by mělo být hřiště nakropené takovým způsobem, aby bylo mokré a balon jezdil, aby se hrálo rychle. Jestliže chceme hrát rychlý fotbal, pojďme udělat rychlé hřiště. Rychlé hřiště musí být mokré. Pojďme zavést povinnost nakropit hřiště tak, aby balon klouzal,“ nabádal kouč „klokanů“.

