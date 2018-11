Slovák Ďurica o reprezentaci či Hapalovi. A proč je lepší česká liga?

Šestatřicetiletý obránce zažil se slovenským národním mužstvem atmosféru světového šampionátu v roce 2010. Turnaj se tenkrát odehrával v Jižní Africe. „Když se fotbalista dostane na mistrovství světa, není to velká událost jenom pro něho. Sleduje vás celý stát, celé Slovensko. Bylo to poprvé v historii samostatné republiky, obrovský úspěch," ohlížel se za turnajem pro iSport TV Ďurica.

„Jsem rád, že jsem byl u toho. Porazili jsme Itálii 3:2 a postoupili do osmifinále, kde už jsme nestačili na Nizozemsko. I tak na ty časy vzpomínám v dobrém, byly to nejkrásnější okamžiky v životě," pokračoval.

Vzápětí okomentoval, proč se českému i slovenskému národnímu týmu od té doby nepodařilo probojovat na světový šampionát. „Je to těžké, slabá mužstva se dotahují na ty silnější. Potřeba k postupu je i štěstí. Nám minule chyběl k postupu bod, skončili jsme druzí za Anglií. Každopádně myslím, že oba národní týmy mají před sebou zářnou budoucnost. Je normální, že generační změna přijde."

Zatímco odvrácení reprezentačního konce kariéry zadák Dukly už nepromyslí, v české lize si protahuje alespoň klubovou kariéru. „Česká liga je velmi sledovaná i na Slovensku. Hraje tu mnoho Slováků, liga má kvalitu a je respektovaná. Myslím, že je česká soutěž lepší než slovenská," řekl Ďurica.

„Dokazují to kluby jako Sparta, Slavia, Plzeň... Na Slovensku zatím nemám jeden takto silný tým, snad se to v budoucnou změní. Co se týče stadionů i zázemí je v Česku na lepší úrovni," uzavřel zkušený slovenský stoper.

V Turecku měl za parťáka Kucku, teď si Ďurica prodlužuje kariéru v Dukle. Z reprezentace jsem odešel tak akorát, tvrdí