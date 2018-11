Štetina se zastal Hapala: Ve Spartě skončil předčasně. Weiss? Zklamání

Na jaře pod ním patřil do základní sestavy. Pokud byl Lukáš Štetina zdravý, měl od Pavla Hapala důvěru. Zlom přišel až v létě v prvním pohárovém utkání proti Subotici, kde slovenský obránce nebyl ani na lavičce.

Od té chvíle čekal na základní sestavu v lize až do konce října, kdy už Spartu vedl současný trenér Zdeněk Ščasný. Na Hapala však Štetina vzpomíná v dobrém.

„Myslím si, že jeho odchod byl předčasný, stále nám měl co dát,“ řekl Štetina o Hapalovi v rozhovoru pro slovenský server Profutbal.sk. „Nevím, jak to brali třeba zahraniční hráči, ale z komunikace s Čechy jsem vycítil, že i podle nich skončil brzy. Ale my o takových věcech nerozhodujeme, nás mrzelo, že jsme pro to, aby to dopadlo jinak, neudělali víc.“

Na současném trenérovi slovenského národního týmu si nejvíc cenil jeho otevřenosti vůči hráčům. „Co na srdci, to na jazyku. Hodně s námi komunikoval. Je to dobrý chlap, který drží své slovo. Není to ten typ, který vám něco poví do očí a za zády udělá něco jiného,“ pokračoval Štetina.

Sedmadvacetiletý stoper, který patří do širšího kádru slovenské reprezentace, odpovídal také na dotazy směřující na jeho spoluhráče.

O Miroslavu Stochovi, který hraje za hlavního rivala Sparty, a po nástupu Hapala se vrátil do reprezentace, připustil, že je pravděpodobně jednou z největších hvězd ve FORTUNA:LIZE. „Přišel sem pro někoho možná jako neznámý hráč, ale nyní patří mezi hvězdy.“

A řeč přišla i na aktuální kauzu kolem Vladimíra Weisse, který při utkání s Českem předčasně opustil lavičku a následně oznámil, že pod Hapalem nechce reprezentovat.

„Trochu mě to zklamalo. Vlado má něco za sebou a stále měl reprezentaci co nabídnout. Byl naštvaný, že nehrál a každý se s tím vypořádá jinak. Je na něm a trenérovi, aby si to vyřešili. Hapal má rád pořádek a rovněž si ho dokáže i zjednat. Pokud by měl v realizačním týmu nebo v kádru bordel, nebylo by to dobré.“