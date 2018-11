Pod Hapalem končím, řekl Weiss. Za své chování to doma schytává

Weisse nejspíš vytočilo, že nový trenér Hapal mu ve dvou duelech proti Ukrajině a v Česku nedal čuchnout ani minutu na hřišti. Když bylo v Edenu po třetím slovenském střídání jasné, že další náhradníci zůstanou zachumlaní v bundách, 28letý hráč na nic nečekal.

Za zády trenéra Hapala, který před střídačkou koučoval své hráče ve snaze o vyrovnání na 1:1, se sebral a z lavičky zmizel předčasně do kabin. Slováci už „Co vám na to mám říct, teď asi nic...“ nenacházel slova trenér Pavel Hapal po prohraném derby, když se ho na situaci ptali novináři. „Dozvěděl jsem se to, až když jsem došel do kabiny. Budu se to s ním snažit vyřešit, co ho k tomu vedlo a tak. Uvidíme dál,“ dodal se smutkem v hlase.

Nabubřelé chování muže opředeného skandály vyvolalo na Slovensku ohromnou zlost. Aby u hrdého národu někdo takhle opovrhoval reprezentačním dresem, to fanoušci i veřejnost koušou jen těžko. „Weiss do národního týmu nepatří. Když nad takovými jako on budeme zavírat oči, nikdy se chování hráčů nezlepší,“ prohlásil pro Sport Michal Červený, sportovní reportér slovenského Denníku N.

Weiss před měsícem, rovněž po duelu s Českem (1:2), figuroval mezi hráči, kteří po prohraném duelu Ligy národů porušili večerku a šli se bavit na diskotéku. Když to zjistil trenér Kozák, o den později, zklamaný z chování svých svěřenců, nečekaně rezignoval.

Záložník katarské Al-Gharafa SC ale při duelu v Edenu ztropil další výstup, který chování reprezentanta absolutně nepřísluší. „Tohle nesmí dělat. Přechází to hranice disciplíny a shazuje práci celého týmu,“ řekl o slovenské kauze někdejší útočník Sparty Horst Siegl. „Nejdřív by si to měli mezi čtyřmi oči vyřídit trenér a hráč, pak případně přejít k nějakému kárnému řízení. To fakt nejde, aby hráč vstal a šel z lavičky. Třeba šel na záchod a už se nevrátil, ale nechci ho obhajovat. Vyznělo to tak, že když bylo třetí střídání a on odešel, to je špatné.“

Létá v problémech, chybí tam respekt

Internetové diskuze jsou na Slovensku plné štiplavých poznámek, lidem takové chování k národnímu dresu vadí. Weisse nejspíš nemine trest, teď jde jen o to, jestli ještě v mužstvu dostane šanci.

„Lidé ho všeobecně vnímají jako velmi nadaného fotbalistu, proto mu jsou ochotní odpustit různé kauzy. Herně do reprezentace určitě patří, dokonce v ní patří k lepším. Od doby, co hraje v Kataru, poklesla jeho kondice a přidaly se cyklicky opakující skandály,“ zamyslel se Červený. „Kozák tvrdil, že jsme malý národ na to, abychom si mohli dovolit přijít o takového hráče. Já si však myslím, že hráč by měl být v první řadě důstojný reprezentant, nejen na hřišti.“

Na Slovensku kontroverzního hráče vůbec nešetří. „V podstatě létá ve všech problémech, které vyjdou na světlo světa. Můžeme jen hádat, co ještě zůstalo zamčené za dveřmi kabiny. Tohle není přístup reprezentanta. Není to kolegiální, týmové, není tam respekt vůči spoluhráčům, trenérovi, fanouškům ani jiným základním povinnostem. Není to správné ani pochopitelné,“ napsal Michal Čarnoky, šéfredaktor portálu Šport.sk.

Weiss měl přitom skvěle našlápnutou kariéru, talentovaný fotbalista prošel Manchesterem City, Glasgow Rangers, Espaňolem Barcelona nebo Olympiakosem Pireus. Před pěti lety dal ale přednost ropným milionům a kývl na lákavou nabídku z Kataru. V bohatství a fotbalově pohodlnější soutěži působí dodnes a nikdy ze sebe nedostal potenciál, který jeho talentu odpovídal.