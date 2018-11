Weiss na pranýři! To si nedovolí ani Ronaldo, řekl bývalý trenér Slovenska

Během pondělního zápasu Ligy národů mezi Českou republikou a Slovenskem se postaral Vladimír Weiss o pořádný rozruch. Když se nedostal na hřiště ani v 89. minutě, kdy Hapal využil poslední možnost střídání, sebral se a opustil lavičku náhradníků.

„Už na tiskové konferenci jsem říkal, že jsem si jeho odchodu během zápasu vůbec nevšiml. Dozvěděl jsem se to až ve chvíli, kdy jsem přišel po utkání do šatny. Tam mi podal ruku a odešel. Chápu frustraci z toho, že nedostal šanci. Vůči mužstvu, nám trenérům a realizačnímu týmu neprojevil respekt, což není v pořádku. Dalších pět, šest hráčů mohlo udělat to samé, ale neudělali to, protože si uvědomovali, že to není namístě," uvedl pro futbalsfz.sk trenér Slovenska Pavel Hapal.

Sám Weiss se nechal slyšet, že momentálně v reprezentaci končí. „Pod Hapalem jsem skončil, vyjádřím se v nejbližších dnech," uvedl pro sport24.sk hlavní aktér excesu, kterého na Slovensku vůbec nešetří a mnozí se shodují na tom, že si stejně nezaslouží oblékat národní dres.

Trenér se k Weissovu konci v reprezentaci nechce vyjadřovat, dokud nebude mít oficiální vyjádření hráče. „Pokud se někde vyjádřil, že v reprezentaci končí, nevím, proč to neřekl mně. Nemám žádné oficiální stanovisko, a dokud ho nebudu mít, nemám se k čemu vyjádřit. Míč je nyní na jeho straně, on musí vysvětlit, co se stalo. Rozhodně nechci dělat unáhlené závěry," ubezpečil Hapal.

Jurkemik: To udělá jen hráč, který ostatní nerespektuje

V tom, že Weiss neprojevil respekt ke spoluhráčům a realizačnímu týmu, podpořili Hapala i bývalí trenéři slovenského národního týmu. „Od reprezentanta je to nedůstojné chování. Něco takového si nemůže dovolit. To udělá jen hráč, který nerespektuje své spoluhráče. Kluci spolu tráví čas na soustředění a nemůže být přeci nahněvaný, že se trenér rozhodně využít někoho jiného. Hráči se nemusí na hřišti objímat, ale musí se respektovat a stejně tak musí přistupovat i k trenérovým myšlenkám, které prosazuje během utkání,“ řekl pro sport.sk Ladislav Jurkemik, který vedl slovenský národní tým v letech 2002 až 2003.

„Takové hráče bych z kádru vyhodil a hned po zápase jim sám řekl, že končí. Něco takového si nedovolí ani Cristiano Ronaldo, protože k trenérovi je potřeba mít úctu,“ dodal.

„Není jasné, proč vlastně odešel. Nic to ale nemění na tom, že měl zůstat sedět na lavičce. Za své chování by se měl omluvit. Jsou s kluky přeci jedna parta a mluví mezi sebou. Když se daří, tak jsou jeden tým, ale když se nevede tak ne? Měl by vše vysvětlit,“ míní Dušan Galis, který působil na lavičce našich východních sousedů v letech 2003 až 2006. „Myslím si, že by měl jako náš reprezentant hrát v Evropě a ne někde v Kataru,“ podotkl k Weissovu klubovém působišti.

Podobné chování, jaké předvedl nyní Weiss, zažil Galis u útočníka Filipa Šeba, a to v kvalifikaci EURO 2008, paradoxně také proti českému výběru. V zápase, který Češi vyhráli 3:0, se rozhodl Galis Šeba o pološase vystřídat. Ten místo toho, aby oblékl reprezentační soupravu a sledoval zbytek zápasu mezi spoluhráči, hodil na sebe civilní oblečení a rozdával autogramy divákům. „Někteří hráči jsou už takoví. Dotkne se jich, když nehrají. I tehdy se to hodně řešilo v médiích," zavzpomínal Dušan Galis.

Chování Weisse se nezamlouvalo ani Stanislavu Grigovi. „Jsou to fotbalisti s velkými egy a příjmy. Myslím si ale, že se to nestává jenom v našem národním týmu,“ konstatoval kouč, který vedl Slovensko od května 2012 do června 2013.

