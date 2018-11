Ščasný po Jablonci: Bod je ztráta. Hráli jsme to, co jsme nechtěli

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Jablonec: Chipciu prováhal ideální chvíli pro střelu zpoza šestnáctky VŠECHNA VIDEA ZDE

Trenére, jak byste utkání s Jabloncem zhodnotil?

„Hodnotí se mi samozřejmě špatně. Ztratili jsme dva body. Zadruhé jsme dost pokazili oslavy. Když se vrátím k zápasu, tak jediné pozitivum bylo, že jsme Jablonec k ničemu nepustili, byť jsme věděli, že je to těžký soupeř, který vyhrál na Slavii a hraje dobře v evropském poháru, i když nemá výsledky. Chyběla nám ale kvalita směrem nahoru. V první půli jsme v přechodové fázi měli vyřešit některé situace lépe. Bohužel jsme nedali branku, i když jsme tam měli pár nebezpečných situací."

A druhá půle o moc lepší nebyla.

"Ve druhém poločase jsme chtěli se zápasem něco udělat, ale nezvedlo se to. I když tam byly pasáže, kdy jsme dostali soupeře pod tlak, ale chyběla nám trpělivost, kvalita ve finální fázi a vyvrcholilo to neproměněnou penaltou. Logicky utkání pak skončilo 0:0. Jsem zklamaný, protože jsem věřil, že zápas dokážeme vyhrát. Projevilo se, že Kanga je hlavně v domácích zápasech ten, kdo je nejen při výstavbě, ale i při držení míče na polovině soupeře schopen dát mužstvu kvalitu. To tam chybělo. Není to výmluva, ale fakt. Jsme zklamaní.“

Wiesner nastoupil na pravém beku. Proč?

„Důvodů bylo více. Optimální by bylo, kdyby hrál Chipciu beka a Stanciu třeba napravo. My ale při absenci Sáčka a Kangy neměli nikoho do středu hřiště. Vácha trénuje teprve čtyři dny. Neměli jsme jiného použitelného středního záložníka. Kdybychom stáhli na beka Chipcia, hrál by pravděpodobně Vukadinovič, ale čekali jsme, že budeme hrát do plných a on je spíše brejkový hráč. Proto jsme nasadili na kraj zálohy Chipcia. V reprezentaci hraje křídlo a boduje tam, dává góly a nahrává. Když se vrátím k Wiesnerovi, tak ten určitě nezklamal, naopak. Na to, že hrál první zápas, zaslouží absolutorium.“

Nechyběla vám u mužstva větší jiskra a zápal?

„Už jsem podobný názor slyšel. Může to tak vypadat, ale když bych to připustil, vypadalo by to, jakoby mužstvo nechtělo vyhrát, což je nesmysl a hloupost. V tréninku byli kluci neskutečně živí a agresivní. Myslím si, že to tak mohlo vypadat hlavně kvůli začátku Jablonce, který vstoupil do utkání aktivně a hrál hodně nahoře. Ono když jste pozdě v soubojích, tak pak utkání možná trochu vypadá, že nemáte jiskru, ale nemyslím si, že by tam byl některý hráč, který by nebojoval. Celkově to tak může působit, ale spíše to bylo kvalitou naší hry. Dopustili jsme to, co jsme nechtěli. Hráli jsme v určitých pasážích nahoru, dolů, což Jablonci sedí a chtěl to hrát. My ne, ale přesto jsme k tomu soupeře pustili, což doma nemůžeme.“

Mezi náhradníky byl z defenzivních hráčů jen Vácha. Štětina a Kaya chyběli kvůli zdravotním problémům?

„Přesně tak. Nejen, že nám vypadl Sáček, ale kvůli zranění i Kaya a dnes také Štětina. Modlil jsem se, aby se v obraně něco nestalo, protože jsme neměli náhradní variantu na stopera, ani na šestku. To ale neznamená, že jsme zápas neměli odehrát lépe.“

Mluvil jste o absenci Kangy ve spojitosti s tím, že vám chyběla kvalita v ofenzivě. Je přesně toto typ utkání, které vám ukáže, kdo na to má a čí výkonnost není taková, aby byl ve Spartě? Když hraje Kanga, tak je odpovědnost na něm, ale nyní chyběl a ona měla být na jiných hráčích, kteří se mohli ukázat.

„Asi by nebylo vhodné, kdybych to dál komentoval. Máme jednoznačně jasno v tom, že potřebujeme zvýšit kvalitu na určitých postech a tím i konkurenci v mužstvu. Dál bych to moc nerozváděl.“

Měl Kangovy úkoly převzít někdo jiný?

„Suplovat Kangu je skoro nemožné. Je jeden z hráčů, který je silný na míči, ale dokáže si ho brát, když soupeř napadá. Když jsme na polovině soupeře, on je ten, o kterého se spoluhráči mohou opřít, a dokáže otočit těžiště hry. Suplovat ho nikdo neměl. Věděli jsme, že tam máme Frýdka se Stanciem. Frýdek se postupem času začal zapojovat do rozehrávky, dokud tam nezačal chodit, tak jsme měli s rozehrávkou problém. Martin se pak zatáhl ale mezi stopery a bylo to lepší. Byť Frýďas patřil jednoznačně k nejlepším na hřišti, tak není Kanga. Nico se cítí lépe na jiném postu, ale bohužel jsme ho jinam dát nemohli.“

Hrajete nyní pohár v Opavě a pak zůstáváte a budete se připravovat na Slovácko…

„Tréninkový cyklus to nenaruší. Budeme trénovat stejně, jako bychom trénovali doma, ale chceme si ušetřit cestu. Bylo by nesmyslné dvakrát v tak krátké době cestovat na Moravu. Čas chceme využít k tomu, abychom byli pohromadě, kvalitně zregenerovali a připravili se na Slovácko.“

Drchal nastoupil do určité části zápasu proti Benešovu. Je reálné, že nastoupí do konce podzimní části? Stejně tak Zahustel?

„Konzultujeme to s lékaři. Nechceme to uspěchat. Uvažujeme o Drchalově návratu. Cestuje s námi i na Moravu, kam budeme brát dvacet hráčů. Je to jedna z možností. Před zraněním podával dobré výkony. Plnohodnotné výkony od něj čekám až na jaře. Můžeme ho použít nyní na část utkání, ale nečekejme, že bude hned rozhodovat zápasy. Totéž Zahustel. Ten s námi trénuje, ale otázka jeho prvního využití je ještě otevřená.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Nita – Wiesner (78. V. Vukadinović), Radaković, Costa, Civić – Chipciu, Stanciu (C), M. Frýdek, Plavšić (62. Vatajelu) – Tetteh, Pulkrab (76. Josef Šural). Hosté: V. Hrubý – Holeš, Břečka, Lischka, Matěj Hanousek – Hübschman (C) – Jovović (46. Kratochvíl, 63. V. Kubista), Trávník, Považanec, Sobol (83. Chramosta) – Doležal. Náhradníci Domácí: Heča, Vácha, Vatajelu, Vukadinović, Šural, Mebrahtu, Hložek Hosté: Hanuš, Hovorka, Kratochvíl, Chramosta, Janković, Kubista, Čvančara Karty Domácí: M. Frýdek, Civić Hosté: Sobol, Hübschman Rozhodčí Královec – Nádvorník, Hájek Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 11 614 diváků

